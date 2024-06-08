Где Залужный и чем он занимается. Кулеба поделился новыми данными

Бывший Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный завершает подготовку к началу дипломатической работы в Великобритании.
Главные тезисы
- Валерий Залужный активно готовится к дипломатической работе в Великобритании после увольнения с должности Главнокомандующего ВСУ.
- Владимир Зеленский уволил Залужного из-за необходимости пересмотра тактики и предотвращения стагнации на поле боя.
- Новое назначение Залужного в Соединенном Королевстве повлекло за собой повышенный интерес и ожидания успехов в дипломатической работе.
Залужный готовится помогать Украине на дипломатическом фронте
По словам шефа украинской дипломатии Дмитрия Кулебы, новый посол Украины в Великобритании Валерий Залужный времени зря не теряет.
Как отметил глава МИД, в настоящее время бывший Главнокомандующий ВСУ уже завершает свою подготовку к новой важной миссии.
Он также отметил, что он "понимает повышенный интерес" к этой теме.
Что важно знать об увольнении Валерия Залужного
Слухи о том, что глава государства Владимир Зеленский планирует уволить Валерия Залужного с должности Главнокомандующего ВСУ, начали распространяться еще несколько месяцев до официального решения президента.
Часто об этом писали западные и украинские СМИ, однако ОПУ сначала все отрицал.
8 февраля 2024 года украинский лидер Владимир Зеленский назначил генерал-полковника Александра Сырского главнокомандующим Вооруженными силами Украины, а Залужного — уволил.
По словам советника главы ОПУ Михаила Подоляка, такое решение президент принял из-за необходимости пересмотреть тактику действий и не допустить стагнации на поле боя.
7 марта Зеленский согласовал кандидатуру Залужного на должность посла Украины в Великобритании, Министерство иностранных дел Украины направило британской стороне соответствующий запрос.
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