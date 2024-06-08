Где Залужный и чем он занимается. Кулеба поделился новыми данными

Бывший Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный завершает подготовку к началу дипломатической работы в Великобритании.

Залужный готовится помогать Украине на дипломатическом фронте

По словам шефа украинской дипломатии Дмитрия Кулебы, новый посол Украины в Великобритании Валерий Залужный времени зря не теряет.

Как отметил глава МИД, в настоящее время бывший Главнокомандующий ВСУ уже завершает свою подготовку к новой важной миссии.

Этот процесс уже в конце финишной прямой, — заявил Дмитрий Кулеба, отвечая на вопрос, когда новый посол начнет работу в Лондоне. Поделиться

Он также отметил, что он "понимает повышенный интерес" к этой теме.

Но напоминаю, что всех послов оценивают все равно по результатам. Поэтому желаю нашему новому послу в Соединенном Королевстве, прежде всего, успехов и результатов в дипломатической работе ради нашего государства. Дмитрий Кулеба Глава МИД Украины

Что важно знать об увольнении Валерия Залужного

Слухи о том, что глава государства Владимир Зеленский планирует уволить Валерия Залужного с должности Главнокомандующего ВСУ, начали распространяться еще несколько месяцев до официального решения президента.

Часто об этом писали западные и украинские СМИ, однако ОПУ сначала все отрицал.

8 февраля 2024 года украинский лидер Владимир Зеленский назначил генерал-полковника Александра Сырского главнокомандующим Вооруженными силами Украины, а Залужного — уволил.

По словам советника главы ОПУ Михаила Подоляка, такое решение президент принял из-за необходимости пересмотреть тактику действий и не допустить стагнации на поле боя.