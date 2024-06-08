Где Залужный и чем он занимается. Кулеба поделился новыми данными
Категория
Украина
Дата публикации

Где Залужный и чем он занимается. Кулеба поделился новыми данными

Валерий Залужный
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Источник:  Укринформ

Бывший Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный завершает подготовку к началу дипломатической работы в Великобритании.

Главные тезисы

  • Валерий Залужный активно готовится к дипломатической работе в Великобритании после увольнения с должности Главнокомандующего ВСУ.
  • Владимир Зеленский уволил Залужного из-за необходимости пересмотра тактики и предотвращения стагнации на поле боя.
  • Новое назначение Залужного в Соединенном Королевстве повлекло за собой повышенный интерес и ожидания успехов в дипломатической работе.

Залужный готовится помогать Украине на дипломатическом фронте

По словам шефа украинской дипломатии Дмитрия Кулебы, новый посол Украины в Великобритании Валерий Залужный времени зря не теряет.

Как отметил глава МИД, в настоящее время бывший Главнокомандующий ВСУ уже завершает свою подготовку к новой важной миссии.

Этот процесс уже в конце финишной прямой, — заявил Дмитрий Кулеба, отвечая на вопрос, когда новый посол начнет работу в Лондоне.

Он также отметил, что он "понимает повышенный интерес" к этой теме.

Но напоминаю, что всех послов оценивают все равно по результатам. Поэтому желаю нашему новому послу в Соединенном Королевстве, прежде всего, успехов и результатов в дипломатической работе ради нашего государства.

Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба

Глава МИД Украины

Что важно знать об увольнении Валерия Залужного

Слухи о том, что глава государства Владимир Зеленский планирует уволить Валерия Залужного с должности Главнокомандующего ВСУ, начали распространяться еще несколько месяцев до официального решения президента.

Часто об этом писали западные и украинские СМИ, однако ОПУ сначала все отрицал.

8 февраля 2024 года украинский лидер Владимир Зеленский назначил генерал-полковника Александра Сырского главнокомандующим Вооруженными силами Украины, а Залужного — уволил.

По словам советника главы ОПУ Михаила Подоляка, такое решение президент принял из-за необходимости пересмотреть тактику действий и не допустить стагнации на поле боя.

7 марта Зеленский согласовал кандидатуру Залужного на должность посла Украины в Великобритании, Министерство иностранных дел Украины направило британской стороне соответствующий запрос.

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