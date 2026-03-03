Дефіцит електроенергії в Україні скоротився у 5-6 разів

Глава Міністерства енергетики Денис Шмигаль офіційно підтвердив, що взимку дефіцит електроенергії в енергосистемі України становив 5–6 ГВт, а станом на сьогодні скоротився до 1 ГВт.

Черги відключень в Україні поступово скорочуються

Станом на сьогоднішній день дефіцит складає 1 ГВт, тобто в п'ять-шість разів менше, ніж було зимою. Це дозволяє, звісно, скоротити кількість черг для людей, це дозволяє дати трохи легші графіки для бізнесу. Денис Шмигаль Міністр енергетики України

За його словами, український бізнес почав адаптовуватися, створюючи свою розподілену генерацію.

На цьому тлі Денис Шмигаль підтвердив, що найдешевшим і найшвидшим способом генерації в Україні є сонячні електростанції.

Але сонця в Україні багато, і з приходом сонячних днів, з приходом літа буде надлишок сонячної енергії. Його треба скомпенсовувати встановленням відповідних батарей, — попередив міністр. Поширити

Варто звернути увагу на те, що минулого місяця Україна знову досягла рекордних обсягів імпорту електроенергії. Йдеться про 1,26 млн МВт-год.