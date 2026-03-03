Дефіцит електроенергії в Україні скоротився у 5-6 разів

Глава Міністерства енергетики Денис Шмигаль офіційно підтвердив, що взимку дефіцит електроенергії в енергосистемі України становив 5–6 ГВт, а станом на сьогодні скоротився до 1 ГВт.
Головні тези:
- Попри складну ситуацію взимку, український бізнес знайшов спосіб адаптуватися.
- Насамперед йдеться про розподілену генерацію.
Черги відключень в Україні поступово скорочуються
За його словами, український бізнес почав адаптовуватися, створюючи свою розподілену генерацію.
На цьому тлі Денис Шмигаль підтвердив, що найдешевшим і найшвидшим способом генерації в Україні є сонячні електростанції.
Варто звернути увагу на те, що минулого місяця Україна знову досягла рекордних обсягів імпорту електроенергії. Йдеться про 1,26 млн МВт-год.
Окрім того, наголошується, що у порівнянні з січнем 2026 року імпортовані за місяць обсяги зросли на 41%.
