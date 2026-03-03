Дефицит электроэнергии в Украине сократился в 5-6 раз
Категория
Украина
Дата публикации

Дефицит электроэнергии в Украине сократился в 5-6 раз

Очереди отключений в Украине постепенно сокращаются
Источник:  Liga.net

Глава Министерства энергетики Денис Шмигаль официально подтвердил, что зимой дефицит электроэнергии в энергосистеме Украины составлял 5–6 ГВт, а по состоянию на сегодняшний день сократился до 1 ГВт.

Главные тезисы

  • Несмотря на сложную ситуацию зимой, украинский бизнес нашел способ адаптироваться.
  • В первую очередь речь идет о распределенной генерации.

Очереди отключений в Украине постепенно сокращаются

На сегодняшний день дефицит составляет 1 ГВт, то есть в пять-шесть раз меньше, чем было зимой. Это позволяет, конечно, сократить количество очередей для людей, это позволяет дать более легкие графики для бизнеса.

Денис Шмигаль

Денис Шмигаль

Министр энергетики Украины

По его словам, украинский бизнес начал адаптироваться, создавая свою распределенную генерацию.

На этом фоне Денис Шмигаль подтвердил, что самым дешевым и быстрым способом генерации в Украине являются солнечные электростанции.

Но солнца в Украине много, и с приходом солнечных дней, с приходом лета будет избыток солнечной энергии. Его нужно скомпенсировать установкой соответствующих батарей, — предупредил министр.

Следует обратить внимание на то, что в прошлом месяце Украина снова достигла рекордных объемов импорта электроэнергии. Речь идет о 1,26 млн МВт-ч.

Кроме того, указано, что по сравнению с январем 2026 импортированные за месяц объемы выросли на 41%.

