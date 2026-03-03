Дефицит электроэнергии в Украине сократился в 5-6 раз

Глава Министерства энергетики Денис Шмигаль официально подтвердил, что зимой дефицит электроэнергии в энергосистеме Украины составлял 5–6 ГВт, а по состоянию на сегодняшний день сократился до 1 ГВт.
Главные тезисы
- Несмотря на сложную ситуацию зимой, украинский бизнес нашел способ адаптироваться.
- В первую очередь речь идет о распределенной генерации.
Очереди отключений в Украине постепенно сокращаются
По его словам, украинский бизнес начал адаптироваться, создавая свою распределенную генерацию.
На этом фоне Денис Шмигаль подтвердил, что самым дешевым и быстрым способом генерации в Украине являются солнечные электростанции.
Следует обратить внимание на то, что в прошлом месяце Украина снова достигла рекордных объемов импорта электроэнергии. Речь идет о 1,26 млн МВт-ч.
Кроме того, указано, что по сравнению с январем 2026 импортированные за месяц объемы выросли на 41%.
