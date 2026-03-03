Дефицит электроэнергии в Украине сократился в 5-6 раз

Глава Министерства энергетики Денис Шмигаль официально подтвердил, что зимой дефицит электроэнергии в энергосистеме Украины составлял 5–6 ГВт, а по состоянию на сегодняшний день сократился до 1 ГВт.

Очереди отключений в Украине постепенно сокращаются

На сегодняшний день дефицит составляет 1 ГВт, то есть в пять-шесть раз меньше, чем было зимой. Это позволяет, конечно, сократить количество очередей для людей, это позволяет дать более легкие графики для бизнеса. Денис Шмигаль Министр энергетики Украины

По его словам, украинский бизнес начал адаптироваться, создавая свою распределенную генерацию.

На этом фоне Денис Шмигаль подтвердил, что самым дешевым и быстрым способом генерации в Украине являются солнечные электростанции.

Но солнца в Украине много, и с приходом солнечных дней, с приходом лета будет избыток солнечной энергии. Его нужно скомпенсировать установкой соответствующих батарей, — предупредил министр.

Следует обратить внимание на то, что в прошлом месяце Украина снова достигла рекордных объемов импорта электроэнергии. Речь идет о 1,26 млн МВт-ч.