Дефіцит федерального бюджету РФ критично зростає
Категорія
Економіка
Дата публікації

Дефіцит федерального бюджету РФ критично зростає

крах
Джерело:  УНІАН

Дефіцит федерального бюджету РФ знову зріс, у півтора раза перевищивши річний план.

Головні тези:

  • Дефіцит федерального бюджету РФ критично зрос та перевищив річний план, становлячи 2,5% ВВП.
  • Економісти підкреслюють недооцінку ризиків та несталість фінансової ситуації в зв'язку зі зростанням видатків.

“Діра” у бюджеті РФ критчно зросла

Діра в бюджеті за січень-квітень склала 5,88 трильйона рублів, або 2,5% ВВП, що майже на 3 трильйони рублів вище за рівень минулого року. Річний план передбачає дефіцит ⁠3,79 трильйона рублів, або 1,6% ВВП.

Економісти не вірять, що Мінфін вкладеться в річну планку витрат, очікуючи на нові податкові ініціативи. ‌У законі про бюджет-2026 закладено зростання видатків на 2,7% до минулого року.

Центробанк наприкінці квітня вказав на зростання ризиків з боку бюджету РФ, попередивши про посилення грошово-кредитної політики у разі зростання витрат і первинного дефіциту.

У 2025 році бюджетний дефіцит майже в 5 разів перевищив початковий план влади, ставши рекордним з 2020 року у відсотковому відношенні до ВВП - 5,7 трильйона рублів, або 2,6% ВВП.

Темпи зростання російської економіки цього року будуть нижчими, ніж очікувалося, а інфляція – вищою, розповів фінансовий директор "Сбербанку" Тарас Скворцов. Вперше з 2022 року в РФ скорочуються обсяги бізнесу – на 2,2% за підсумками першого кварталу.

Російська економіка завершила перший квартал 2026 року в мінусі. Квартальний спад ВВП став для Росії першим з початку 2023 року, і, як наслідок, економіка втратила третину зростання, показаного минулого року (1%).

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Російська економіка зіткнулася ще з однією серйозною проблемою
Постачання бензину з Росії скоротилося на 50%
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Російська економіка входить у фазу масштабного падіння — що відомо
Служба зовнішньої розвідки України
Росія
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Російська економіка критично потерпає через танення вічної мерзлоти
Служба зовнішньої розвідки України
Росія

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?