Дефіцит федерального бюджету РФ критично зростає

“Діра” у бюджеті РФ критчно зросла

Діра в бюджеті за січень-квітень склала 5,88 трильйона рублів, або 2,5% ВВП, що майже на 3 трильйони рублів вище за рівень минулого року. Річний план передбачає дефіцит ⁠3,79 трильйона рублів, або 1,6% ВВП.

Економісти не вірять, що Мінфін вкладеться в річну планку витрат, очікуючи на нові податкові ініціативи. ‌У законі про бюджет-2026 закладено зростання видатків на 2,7% до минулого року.

Центробанк наприкінці квітня вказав на зростання ризиків з боку бюджету РФ, попередивши про посилення грошово-кредитної політики у разі зростання витрат і первинного дефіциту.

У 2025 році бюджетний дефіцит майже в 5 разів перевищив початковий план влади, ставши рекордним з 2020 року у відсотковому відношенні до ВВП - 5,7 трильйона рублів, або 2,6% ВВП.

Темпи зростання російської економіки цього року будуть нижчими, ніж очікувалося, а інфляція – вищою, розповів фінансовий директор "Сбербанку" Тарас Скворцов. Вперше з 2022 року в РФ скорочуються обсяги бізнесу – на 2,2% за підсумками першого кварталу.