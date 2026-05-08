Дефицит федерального бюджета РФ критически растет
Категория
Экономика
Дата публикации

Дефицит федерального бюджета РФ критически растет

бюджет
Читати українською
Источник:  УНИАН

Дефицит федерального бюджета РФ снова возрос, в полтора раза превысив годовой план.

Главные тезисы

  • Дефицит федерального бюджета РФ снова возрос, превысив годовой план в полтора раза, составив 2,5% ВВП.
  • Экономисты подчеркивают недооценку рисков и неустойчивость финансовой ситуации в связи с ростом расходов.

"Дыра" в бюджете РФ критически выросла

Дыра в бюджете за январь-апрель составила 5,88 триллиона рублей, или 2,5% ВВП, что почти на 3 триллиона рублей выше уровня прошлого года. Годовой план предполагает дефицит ⁠3,79 триллиона рублей, или 1,6% ВВП.

Экономисты не верят, что Минфин уложится в годовую планку расходов, ожидая новых налоговых инициатив. ‌В законе о бюджете-2026 заложен рост расходов на 2,7% к прошлому году.

Центробанк в конце апреля отметил рост рисков со стороны бюджета РФ, предупредив об усилении денежно-кредитной политики в случае роста расходов и первичного дефицита.

В 2025 году бюджетный дефицит почти в 5 раз превысил первоначальный план власти, став рекордным с 2020 года в процентном отношении к ВВП — 5,7 триллиона рублей, или 2,6% ВВП.

Темпы роста российской экономики в этом году будут ниже, чем ожидалось, а инфляция — выше, рассказал финансовый директор "Сбербанка" Тарас Скворцов. Впервые с 2022 г. в РФ сокращаются объемы бизнеса — на 2,2% по итогам первого квартала.

Российская экономика завершила первый квартал 2026 г. в минусе. Квартальный спад ВВП стал для России первым с начала 2023 года и, как следствие, экономика потеряла треть роста, показанного в прошлом году (1%).

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Российская экономика столкнулась еще с одной серьезной проблемой
Поставки бензина из России значительно сократились
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Российская экономика входит в фазу масштабного падения — что известно
Служба внешней разведки Украины
Россия
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Российская экономика критически страдает из-за таяния вечной мерзлоты
Служба внешней разведки Украины
РФ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?