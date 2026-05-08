Дефицит федерального бюджета РФ критически растет

"Дыра" в бюджете РФ критически выросла

Дыра в бюджете за январь-апрель составила 5,88 триллиона рублей, или 2,5% ВВП, что почти на 3 триллиона рублей выше уровня прошлого года. Годовой план предполагает дефицит ⁠3,79 триллиона рублей, или 1,6% ВВП.

Экономисты не верят, что Минфин уложится в годовую планку расходов, ожидая новых налоговых инициатив. ‌В законе о бюджете-2026 заложен рост расходов на 2,7% к прошлому году.

Центробанк в конце апреля отметил рост рисков со стороны бюджета РФ, предупредив об усилении денежно-кредитной политики в случае роста расходов и первичного дефицита.

В 2025 году бюджетный дефицит почти в 5 раз превысил первоначальный план власти, став рекордным с 2020 года в процентном отношении к ВВП — 5,7 триллиона рублей, или 2,6% ВВП.

Темпы роста российской экономики в этом году будут ниже, чем ожидалось, а инфляция — выше, рассказал финансовый директор "Сбербанка" Тарас Скворцов. Впервые с 2022 г. в РФ сокращаются объемы бизнеса — на 2,2% по итогам первого квартала.