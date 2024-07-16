Дефіцит в системі. Укренерго ввели додаткові обмеження у 7 областях

Через аномальну спеку та збільшення дефіциту в енергосистемі були введені екстрені відключення світла у декількох областях України.

У 7 областях України запровадили аварійні відключення світла

На одному з енергооб’єктів України вийшло з ладу обладнання, — енергетики збільшили обсяги обмежень і запровадили аварійні відключення у 7 областях. Про це повідомила пресслужба НЕК "Укренерго".

Сьогодні вночі стався вихід з ладу обладнання на одному з енергооб’єктів. Дефіцит енергії в системі збільшився — йдеться у повідомленні. Поширити

О 10:00 «Укренерго» віддало команду на застосування аварійних відключень в Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Донецький, Дніпропетровській, Кіровоградській областях

Зазначається, що наразі діють чотири черги графіків відключень протягом всієї доби.

Відключення у чотирьох чергах означає обмеження одночасно до 70% споживачів у кожній області протягом певного періоду.

Наразі енергетики працюють для стабілізації ситуації.

Які сценарії стану енергосистеми прогнозують аналітики

Водночас, за його словами, на цю зиму є декілька сценаріїв — негативний, базовий стабільний та оптимістичний.

Зокрема за базовим сценарієм, очікується відбудова 3 із 6 тис пошкоджених мегаватів електрогенерацїі.

Працюватимуть стабільно десь 8-9 блоків АЕС, а зима буде відносно звичайною, тобто без сильних холодів.

У такому разі тривалість відключень світла складатиме по 12 годин на добу.

Негативний сценарій передбачає, що вдасться відремонтувати десь до 2 тис мегаватів, а блоків АЕС працюватиме 7-6. Зима буде холодною. Такий сценарій веде до певних кризових ситуацій, а саме падіння енергосистеми.