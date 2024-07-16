Дефіцит в системі. Укренерго ввели додаткові обмеження у 7 областях

Через аномальну спеку та збільшення дефіциту в енергосистемі були введені екстрені відключення світла у декількох областях України.
Головні тези:
- Укренерго ввело аварійні відключення світла в 7 областях України через збільшення дефіциту в енергосистемі та вихід з ладу обладнання на енергооб’єкті
- Наразі в Україні працюють чотири черги графіків відключень світла протягом доби, енергетики займаються стабілізацією ситуації.
- Аналітики прогнозують декілька сценаріїв стану енергосистеми на зиму, включно з базовим, стабільним, негативним та оптимістичним сценаріями.
У 7 областях України запровадили аварійні відключення світла
На одному з енергооб’єктів України вийшло з ладу обладнання, — енергетики збільшили обсяги обмежень і запровадили аварійні відключення у 7 областях. Про це повідомила пресслужба НЕК "Укренерго".
О 10:00 «Укренерго» віддало команду на застосування аварійних відключень в Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Донецький, Дніпропетровській, Кіровоградській областях
Зазначається, що наразі діють чотири черги графіків відключень протягом всієї доби.
Відключення у чотирьох чергах означає обмеження одночасно до 70% споживачів у кожній області протягом певного періоду.
Наразі енергетики працюють для стабілізації ситуації.
Які сценарії стану енергосистеми прогнозують аналітики
Водночас, за його словами, на цю зиму є декілька сценаріїв — негативний, базовий стабільний та оптимістичний.
Зокрема за базовим сценарієм, очікується відбудова 3 із 6 тис пошкоджених мегаватів електрогенерацїі.
Працюватимуть стабільно десь 8-9 блоків АЕС, а зима буде відносно звичайною, тобто без сильних холодів.
У такому разі тривалість відключень світла складатиме по 12 годин на добу.
Негативний сценарій передбачає, що вдасться відремонтувати десь до 2 тис мегаватів, а блоків АЕС працюватиме 7-6. Зима буде холодною. Такий сценарій веде до певних кризових ситуацій, а саме падіння енергосистеми.
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