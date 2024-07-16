Дефицит в системе. Укрэнерго ввели дополнительные ограничения в 7 областях

Из-за аномальной жары и увеличения дефицита в энергосистеме были введены экстренные отключения света в нескольких областях Украины.
Главные тезисы
- Укрэнерго ввело аварийные отключения света в 7 областях Украины из-за увеличения дефицита в энергосистеме и выхода из строя оборудования на энергообъекте
- В настоящее время в Украине работают четыре очереди графиков отключений света в течение суток, энергетики занимаются стабилизацией ситуации.
- Аналитики прогнозируют несколько сценариев состояния энергосистемы на зиму, включая базовый, стабильный, отрицательный и оптимистический сценарии.
В 7 областях Украины ввели аварийные отключения света
На одном из энергообъектов Украины вышло из строя оборудование — энергетики увеличили объемы ограничений и ввели аварийные отключения в 7 областях. Об этом сообщила пресс-служба НЭК "Укрэнерго".
В 10:00 Укрэнерго отдало команду на применение аварийных отключений в Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской областях
Отмечается, что в настоящее время действуют четыре очереди графиков отключений в течение всех суток.
Отключение в четырех очередях означает ограничение одновременно до 70% потребителей в каждой области в течение определенного периода.
В настоящее время энергетики работают для стабилизации ситуации.
Какие сценарии состояния энергосистемы прогнозируют аналитики
В то же время, по его словам, этой зимой есть несколько сценариев — негативный, базовый стабильный и оптимистичный.
В частности, по базовому сценарию, ожидается восстановление 3 из 6 тыс поврежденных мегаватт электрогенерации.
Будут работать стабильно где-то 8-9 блоков АЭС, а зима будет относительно обычной, то есть без сильных холодов.
В таком случае продолжительность отключения света будет составлять по 12 часов в сутки.
Отрицательный сценарий предполагает, что удастся отремонтировать где-то до 2 тыс. мегаватт, а блоков АЭС будет работать 7-6. Зима будет холодная. Такой сценарий ведет к определенным кризисным ситуациям, а именно к падению энергосистемы.
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