Дефицит в системе. Укрэнерго ввели дополнительные ограничения в 7 областях
Категория
Украина
Дата публикации

Дефицит в системе. Укрэнерго ввели дополнительные ограничения в 7 областях

Отключение света
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Источник:  Укрэнерго

Из-за аномальной жары и увеличения дефицита в энергосистеме были введены экстренные отключения света в нескольких областях Украины.

Главные тезисы

  • Укрэнерго ввело аварийные отключения света в 7 областях Украины из-за увеличения дефицита в энергосистеме и выхода из строя оборудования на энергообъекте
  • В настоящее время в Украине работают четыре очереди графиков отключений света в течение суток, энергетики занимаются стабилизацией ситуации.
  • Аналитики прогнозируют несколько сценариев состояния энергосистемы на зиму, включая базовый, стабильный, отрицательный и оптимистический сценарии.

В 7 областях Украины ввели аварийные отключения света

На одном из энергообъектов Украины вышло из строя оборудование — энергетики увеличили объемы ограничений и ввели аварийные отключения в 7 областях. Об этом сообщила пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

Сегодня ночью произошел выход из строя оборудования на одном из энергообъектов. Дефицит энергии в системе увеличился – говорится в сообщении.

В 10:00 Укрэнерго отдало команду на применение аварийных отключений в Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской областях

Отмечается, что в настоящее время действуют четыре очереди графиков отключений в течение всех суток.

Отключение в четырех очередях означает ограничение одновременно до 70% потребителей в каждой области в течение определенного периода.

В настоящее время энергетики работают для стабилизации ситуации.

Какие сценарии состояния энергосистемы прогнозируют аналитики

В то же время, по его словам, этой зимой есть несколько сценариев — негативный, базовый стабильный и оптимистичный.

В частности, по базовому сценарию, ожидается восстановление 3 из 6 тыс поврежденных мегаватт электрогенерации.

Будут работать стабильно где-то 8-9 блоков АЭС, а зима будет относительно обычной, то есть без сильных холодов.

В таком случае продолжительность отключения света будет составлять по 12 часов в сутки.

Отрицательный сценарий предполагает, что удастся отремонтировать где-то до 2 тыс. мегаватт, а блоков АЭС будет работать 7-6. Зима будет холодная. Такой сценарий ведет к определенным кризисным ситуациям, а именно к падению энергосистемы.

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