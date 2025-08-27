Делегації США та України зустрінуться у Нью-Йорку — коли саме

29 серпня відбудеться зустріч української та американської делегацій в Нью-Йорку.
Головні тези:
- 29 серпня відбудеться зустріч української та американської делегацій у Нью-Йорку.
- Президент України Володимир Зеленський підкреслив важливість обговорення безпекових гарантій у співпраці з США.
- Учасники зустрічей працюють над військовими, політичними та економічними аспектами гарантій безпеки.
Делегації США та України зустрінуться 29 серпня
Про це сказав Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.
Зеленський зазначив, що будуть залучені всі, хто працює над змістом безпекових гарантій — військові, політичні, економічні компоненти гарантій безпеки.
Він наголосив, що необхідно максимально прискоритись, щоб росіяни бачили, наскільки серйозно світ налаштований та наскільки поганими будуть наслідки для Росії, якщо війна триватиме й надалі.
