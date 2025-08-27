Делегації США та України зустрінуться у Нью-Йорку — коли саме
Україна
Делегації США та України зустрінуться у Нью-Йорку — коли саме

Володимир Зеленський
Україна

29 серпня відбудеться зустріч української та американської делегацій в Нью-Йорку.

Головні тези:

  • 29 серпня відбудеться зустріч української та американської делегацій у Нью-Йорку.
  • Президент України Володимир Зеленський підкреслив важливість обговорення безпекових гарантій у співпраці з США.
  • Учасники зустрічей працюють над військовими, політичними та економічними аспектами гарантій безпеки.

Делегації США та України зустрінуться 29 серпня

Про це сказав Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

Вчора Андрій Єрмак і Рустем Умєров були на зустрічах у Катарі, зокрема щодо посередництва. Сьогодні були зустрічі в Саудівській Аравії. Я дякую за підтримку. Завтра — зустрічі у Швейцарії. У п’ятницю — Сполучені Штати Америки, Нью-Йорк, зустрічі з командою президента Трампа.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Зеленський зазначив, що будуть залучені всі, хто працює над змістом безпекових гарантій — військові, політичні, економічні компоненти гарантій безпеки.

Він наголосив, що необхідно максимально прискоритись, щоб росіяни бачили, наскільки серйозно світ налаштований та наскільки поганими будуть наслідки для Росії, якщо війна триватиме й надалі.

