Делегації США та України зустрінуться у Нью-Йорку — коли саме

Делегації США та України зустрінуться 29 серпня

Про це сказав Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

Вчора Андрій Єрмак і Рустем Умєров були на зустрічах у Катарі, зокрема щодо посередництва. Сьогодні були зустрічі в Саудівській Аравії. Я дякую за підтримку. Завтра — зустрічі у Швейцарії. У п’ятницю — Сполучені Штати Америки, Нью-Йорк, зустрічі з командою президента Трампа. Володимир Зеленський Президент України

Зеленський зазначив, що будуть залучені всі, хто працює над змістом безпекових гарантій — військові, політичні, економічні компоненти гарантій безпеки.

Він наголосив, що необхідно максимально прискоритись, щоб росіяни бачили, наскільки серйозно світ налаштований та наскільки поганими будуть наслідки для Росії, якщо війна триватиме й надалі.