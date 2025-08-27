Зеленський призначив Стефанішину Посолкою України у США

Ольга Стефанішина офіційно стала Посолкою України у США. Формальні процедури було завершено.

Про це повідомляється у вечірньому зверненні президента України Володимира Зеленського.

Щойно говорив з Ольгою Стефанішиною — тепер вже новим Послом України в Сполучених Штатах Америки. Формальні процедури завершені — сьогодні я підписав указ про призначення посла. Володимир Зеленський Президент України

За словами президента, він визначив ключові завдання, щоб оновити роботу українського посольства в США та реалізувати всі домовленості із президентом Дональдом Трампом. Насамперед йдеться про домовленості в оборонній сфері.

Багато в чому саме від відносин з Америкою залежить довгострокове забезпечення безпеки України.

Він нагадав, що зараз обговорюються дві українські сильні пропозиції для США. Це угода про зброю для України та угода про сучасні дрони для США. Київ розраховує на швидкий розвиток відносин із Вашингтоном.

Окремо голова української держави подякував експосолці в США Оксані Маркаровій, яка представляла Україну у Вашингтоні протягом усіх років від початку повномасштабної війни.

Ми вже говорили про подальшу взаємодію, і я запропонував Оксані Маркаровій і надалі бути в команді — працювати заради України.

Ольга Стефанішина

Ольга Стефанішина народилася 29 жовтня 1985 року в Одесі.

У 2008 році закінчила Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, здобувши ступінь магістра міжнародного права та кваліфікацію перекладача з англійської мови.

У 2016 році здобула другу вищу освіту в Одеському національному економічному університеті за спеціальністю "Фінанси та кредит".

З 2007 року почала працювати у Міністерстві юстиції України, де обіймала різні посади, включаючи директора департаменту міжнародного права та департаменту європейської інтеграції.

З 2017 по 2019 рік очолювала урядовий офіс з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

У 2020 році була призначена віцепрем'єр-міністеркою з питань європейської інтеграції України.

З 5 вересня 2024 року по 17 липня 2025 року обіймала посаду віцепрем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України — міністра юстиції України.