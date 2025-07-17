Зеленський призначив Ольгу Стефанішину на нову посаду — що відомо
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський призначив Ольгу Стефанішину на нову посаду — що відомо

Володимир Зеленський
Зеленський

Президент Володимир Зеленський призначив Ольгу Стефанішину Спеціальною уповноваженою Президента України з питань розвитку співробітництва зі Сполученими Штатами Америки.

Головні тези:

  • Ольга Стефанішина була призначена Спеціальною уповноваженою Президента України з питань розвитку співробітництва зі Сполученими Штатами Америки.
  • Вона працюватиме на новій тимчасовій посаді до погодження з Вашингтоном її кандидатури на посаду Посла України в Сполучених Штатах.

Стефанішина отримала нову тимчасову посаду

Про це глава держави повідомив у Телеграмі, відповідний указ № 494/2025 оприлюднено на сайті Президента України.

Підписав указ про призначення Ольги Стефанішиної Спеціальною уповноваженою Президента України з питань розвитку співробітництва зі Сполученими Штатами Америки. У цьому статусі Ольга працюватиме, щоб не втрачати темпу у відносинах з Америкою, поки тривають всі належні процедури погодження з Вашингтоном її кандидатури на посаду Посла України в Сполучених Штатах.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Зеленський подякував Стефанішиній за роботу на напрямку європейської та євроатлантичної інтеграції.

Це успішна робота. Багато досягнуто. За кілька років ми пройшли з Євросоюзом шлях зближення більший, ніж за кілька попередніх десятиліть. Також Ольга брала участь у перемовинах із США про новий формат нашого економічного співробітництва та створення Українсько-американського інвестиційного фонду відбудови.

Зеленський зазначив, що Україна працюватиме зі США саме на такій основі й надалі, додаючи взаємовигідного економічного змісту політичній та дипломатичній взаємодії.

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