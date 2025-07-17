Зеленський призначив Ольгу Стефанішину на нову посаду — що відомо

Президент Володимир Зеленський призначив Ольгу Стефанішину Спеціальною уповноваженою Президента України з питань розвитку співробітництва зі Сполученими Штатами Америки.
Головні тези:
- Ольга Стефанішина була призначена Спеціальною уповноваженою Президента України з питань розвитку співробітництва зі Сполученими Штатами Америки.
- Вона працюватиме на новій тимчасовій посаді до погодження з Вашингтоном її кандидатури на посаду Посла України в Сполучених Штатах.
Стефанішина отримала нову тимчасову посаду
Про це глава держави повідомив у Телеграмі, відповідний указ № 494/2025 оприлюднено на сайті Президента України.
Зеленський подякував Стефанішиній за роботу на напрямку європейської та євроатлантичної інтеграції.
Зеленський зазначив, що Україна працюватиме зі США саме на такій основі й надалі, додаючи взаємовигідного економічного змісту політичній та дипломатичній взаємодії.
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