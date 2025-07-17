Зеленський призначив Ольгу Стефанішину на нову посаду — що відомо

Підписав указ про призначення Ольги Стефанішиної Спеціальною уповноваженою Президента України з питань розвитку співробітництва зі Сполученими Штатами Америки. У цьому статусі Ольга працюватиме, щоб не втрачати темпу у відносинах з Америкою, поки тривають всі належні процедури погодження з Вашингтоном її кандидатури на посаду Посла України в Сполучених Штатах.