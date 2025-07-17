Зеленский назначил Ольгу Стефанишину на новую должность — что известно

Президент Владимир Зеленский назначил Ольгу Стефанишину Специальной уполномоченной Президента Украины по развитию сотрудничества с Соединенными Штатами Америки.
Главные тезисы
- Ольга Стефанишина назначена Специальной уполномоченной Президента Украины по сотрудничеству с США.
- Под новой временной должностью она будет работать на согласовании своей кандидатуры на должность Посла Украины в США.
Стефанишина получила новую временную должность
Об этом глава государства сообщил в Телеграмме, соответствующий указ №494/2025 обнародован на сайте Президента Украины.
Зеленский поблагодарил Стефанишин за работу на направлении европейской и евроатлантической интеграции.
Зеленский отметил, что Украина будет работать с США именно на такой основе и дальше, добавляя взаимовыгодного экономического содержания политического и дипломатического взаимодействия.
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