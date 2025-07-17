Зеленский назначил Ольгу Стефанишину на новую должность — что известно
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский назначил Ольгу Стефанишину на новую должность — что известно

Владимир Зеленский
Зеленский
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Президент Владимир Зеленский назначил Ольгу Стефанишину Специальной уполномоченной Президента Украины по развитию сотрудничества с Соединенными Штатами Америки.

Главные тезисы

  • Ольга Стефанишина назначена Специальной уполномоченной Президента Украины по сотрудничеству с США.
  • Под новой временной должностью она будет работать на согласовании своей кандидатуры на должность Посла Украины в США.

Стефанишина получила новую временную должность

Об этом глава государства сообщил в Телеграмме, соответствующий указ №494/2025 обнародован на сайте Президента Украины.

Подписал указ о назначении Ольги Стефанишиной Специальной уполномоченной Президента Украины по развитию сотрудничества с Соединенными Штатами Америки. В этом статусе Ольга будет работать, чтобы не терять темпа в отношениях с Америкой, пока продолжаются все соответствующие процедуры согласования с Вашингтоном ее кандидатуры на должность Посла Украины в Соединенных Штатах.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Зеленский поблагодарил Стефанишин за работу на направлении европейской и евроатлантической интеграции.

Это успешная работа. Многое достигнуто. Через несколько лет мы прошли с Евросоюзом путь сближения больше, чем за несколько предыдущих десятилетий. Также Ольга участвовала в переговорах с США о новом формате нашего экономического сотрудничества и создании украинско-американского инвестиционного фонда восстановления.

Зеленский отметил, что Украина будет работать с США именно на такой основе и дальше, добавляя взаимовыгодного экономического содержания политического и дипломатического взаимодействия.

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