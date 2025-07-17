Зеленский назначил Ольгу Стефанишину на новую должность — что известно

Стефанишина получила новую временную должность

Об этом глава государства сообщил в Телеграмме, соответствующий указ №494/2025 обнародован на сайте Президента Украины.

Подписал указ о назначении Ольги Стефанишиной Специальной уполномоченной Президента Украины по развитию сотрудничества с Соединенными Штатами Америки. В этом статусе Ольга будет работать, чтобы не терять темпа в отношениях с Америкой, пока продолжаются все соответствующие процедуры согласования с Вашингтоном ее кандидатуры на должность Посла Украины в Соединенных Штатах. Владимир Зеленский Президент Украины

Зеленский поблагодарил Стефанишин за работу на направлении европейской и евроатлантической интеграции.

Это успешная работа. Многое достигнуто. Через несколько лет мы прошли с Евросоюзом путь сближения больше, чем за несколько предыдущих десятилетий. Также Ольга участвовала в переговорах с США о новом формате нашего экономического сотрудничества и создании украинско-американского инвестиционного фонда восстановления. Поделиться

Зеленский отметил, что Украина будет работать с США именно на такой основе и дальше, добавляя взаимовыгодного экономического содержания политического и дипломатического взаимодействия.