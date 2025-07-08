Вступление Украины в ЕС. Стефанишина сообщила положительные новости

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции — министр юстиции Украины Ольга Стефанишина отметила, что в основополагающих документах ЕС нет позиций, позволяющих Венгрии заблокировать фактическое открытие переговоров с Украиной о вступлении.

Орбан не может заблокировать открытие переговоров о вступлении Украины в ЕС

Стефанишина обратила внимание на то, что в июле в Совете ЕС начала председательствовать Дания.

По ее словам, официальный Киев уже успел синхронизировать с Копенгагеном свои планы.

Была встреча на уровне президента Зеленского, премьера Дании, двух президентов европейских институций. И, соответственно, мы точно сейчас понимаем, что для того, чтобы открывать переговоры, не требуется единодушия решения, решения 27 (стран-членов). Ольга Стефанишина Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции — министр юстиции Украины

Она также подчеркнула, что блокирование Венгрией открытия первого переговорного кластера с Украиной стало толчком для глубинного изучения этого вопроса.