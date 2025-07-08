Вступление Украины в ЕС. Стефанишина сообщила положительные новости
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Политика
Дата публикации

Вступление Украины в ЕС. Стефанишина сообщила положительные новости

Орбан не может заблокировать открытие переговоров о вступлении Украины в ЕС
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Источник:  ICTV

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции — министр юстиции Украины Ольга Стефанишина отметила, что в основополагающих документах ЕС нет позиций, позволяющих Венгрии заблокировать фактическое открытие переговоров с Украиной о вступлении.

Главные тезисы

  • Политический демпинг Венгрии стимулировал поиск новых путей для решения вопроса о блокировании переговоров о вступлении.
  • В Совете ЕС начала председательствовать Дания, что даст Украине еще больше возможностей для прогресса.

Орбан не может заблокировать открытие переговоров о вступлении Украины в ЕС

Стефанишина обратила внимание на то, что в июле в Совете ЕС начала председательствовать Дания.

По ее словам, официальный Киев уже успел синхронизировать с Копенгагеном свои планы.

Была встреча на уровне президента Зеленского, премьера Дании, двух президентов европейских институций. И, соответственно, мы точно сейчас понимаем, что для того, чтобы открывать переговоры, не требуется единодушия решения, решения 27 (стран-членов).

Ольга Стефанишина

Ольга Стефанишина

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции — министр юстиции Украины

Она также подчеркнула, что блокирование Венгрией открытия первого переговорного кластера с Украиной стало толчком для глубинного изучения этого вопроса.

Такой политический демпинг Венгрии, уменьшающий амбиции Европейского Союза из-за блокирования, стал толчком для анализа и поиска решений, и стало понятно, что ни договор о создании Европейского Союза, ни какие-либо решения, принятые на уровне Европарламента или Европейского совета, не имеют обязательств, чтобы это было единогласное решение.

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