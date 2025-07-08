Вступление Украины в ЕС. Стефанишина сообщила положительные новости

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции — министр юстиции Украины Ольга Стефанишина отметила, что в основополагающих документах ЕС нет позиций, позволяющих Венгрии заблокировать фактическое открытие переговоров с Украиной о вступлении.
Главные тезисы
- Политический демпинг Венгрии стимулировал поиск новых путей для решения вопроса о блокировании переговоров о вступлении.
- В Совете ЕС начала председательствовать Дания, что даст Украине еще больше возможностей для прогресса.
Орбан не может заблокировать открытие переговоров о вступлении Украины в ЕС
Стефанишина обратила внимание на то, что в июле в Совете ЕС начала председательствовать Дания.
По ее словам, официальный Киев уже успел синхронизировать с Копенгагеном свои планы.
Она также подчеркнула, что блокирование Венгрией открытия первого переговорного кластера с Украиной стало толчком для глубинного изучения этого вопроса.
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