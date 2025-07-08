Вступ України в ЄС. Стефанішина повідомила позитивні новини

Віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції — міністерка юстиції України Ольга Стефанішина наголосила, що в основоположних документах ЄС немає позицій, які б дозволили Угорщині заблокувати фактичне відкриття переговорів з Україною про вступ.
Головні тези:
- Політичний демпінг Угорщини стимулював пошук нових шляхів для вирішення питання блокування переговорів про вступ.
- У Раді ЄС почала головувати Данія — це дасть Україні ще більше можливостей для прогресу.
Орбан не може заблокувати відкриття переговорів про вступ України в ЄС
Стефанішина звернула увагу на те, що у липні у Раді ЄС почала головувати Данія.
За її словами, офіційний Київ уже встиг синхронізувати з Копенгагеном свої плани.
Вона також наголосила, що блокування Угорщиною відкриття першого переговорного кластера з Україною стало поштовхом для глибинного вивчення цього питання.
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