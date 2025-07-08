Вступ України в ЄС. Стефанішина повідомила позитивні новини

Такий політичний демпінг Угорщини, який зменшує амбіції Європейського Союзу через блокування, став поштовхом для аналізу і пошуку рішень, і стало зрозуміло, що ні договір про створення Європейського Союзу, ні будь-які рішення, які ухвалені на рівні Європарламенту або Європейської ради, не мають зобов'язань, щоб це було одноголосне рішення, — наголосила Стефанішина.