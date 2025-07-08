Вступ України в ЄС. Стефанішина повідомила позитивні новини
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Політика
Дата публікації

Вступ України в ЄС. Стефанішина повідомила позитивні новини

Орбан не може заблокувати відкриття переговорів про вступ України в ЄС
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Джерело:  ICTV

Віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції — міністерка юстиції України Ольга Стефанішина наголосила, що в основоположних документах ЄС немає позицій, які б дозволили Угорщині заблокувати фактичне відкриття переговорів з Україною про вступ.

Головні тези:

  • Політичний демпінг Угорщини стимулював пошук нових шляхів для вирішення питання блокування переговорів про вступ.
  • У Раді ЄС почала головувати Данія — це дасть Україні ще більше можливостей для прогресу.

Орбан не може заблокувати відкриття переговорів про вступ України в ЄС

Стефанішина звернула увагу на те, що у липні у Раді ЄС почала головувати Данія.

За її словами, офіційний Київ уже встиг синхронізувати з Копенгагеном свої плани.

Була зустріч на рівні президента Зеленського, прем'єрки Данії, двох президентів європейських інституцій. І відповідно, ми точно зараз розуміємо, що для того, щоб відкривати переговори, не потрібно одностайності рішення, рішення 27 (країн-членів).

Ольга Стефанішина

Ольга Стефанішина

Віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції — міністерка юстиції України

Вона також наголосила, що блокування Угорщиною відкриття першого переговорного кластера з Україною стало поштовхом для глибинного вивчення цього питання.

Такий політичний демпінг Угорщини, який зменшує амбіції Європейського Союзу через блокування, став поштовхом для аналізу і пошуку рішень, і стало зрозуміло, що ні договір про створення Європейського Союзу, ні будь-які рішення, які ухвалені на рівні Європарламенту або Європейської ради, не мають зобов'язань, щоб це було одноголосне рішення, — наголосила Стефанішина.

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