Зеленский назначил Стефанишину Послом Украины в США

Стефанишина назначена Послом Украины в США

Об этом сообщается в вечернем обращении президента Украины Владимира Зеленского.

Только что говорил с Ольгой Стефанишиной — теперь уже новым Послом Украины в Соединенных Штатах Америки. Формальные процедуры завершены — сегодня я подписал указ о назначении посла. Владимир Зеленский Президент Украины

По словам президента, он определил ключевые задачи по обновлению работы украинского посольства в США и реализовать все договоренности с президентом Дональдом Трампом. В первую очередь речь идет о договоренностях в оборонной сфере.

Во многом именно от отношений с Америкой зависит долгосрочное обеспечение безопасности Украины.

Он напомнил, что сейчас обсуждаются два украинских сильных предложения для США. Это соглашение об оружии для Украины и соглашение о современных дронах для США. Киев рассчитывает на скорейшее развитие отношений с Вашингтоном.

Отдельно глава украинского государства поблагодарил экс-посла в США Оксану Маркарову, которая представляла Украину в Вашингтоне на протяжении всех лет с начала полномасштабной войны.

Мы уже говорили о дальнейшем взаимодействии, и я предложил Оксане Маркаровой и дальше быть в команде — работать ради Украины.

Ольга Стефанишина

Ольга Стефанишина родилась 29 октября 1985 года в Одессе.

В 2008 году окончила Институт международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, получив степень магистра международного права и квалификацию переводчика по английскому языку.

В 2016 году получила второе высшее образование в Одесском национальном экономическом университете по специальности "Финансы и кредит".

С 2007 года начала работать в Министерстве юстиции Украины, где занимала разные должности, включая директора департамента международного права и департамента европейской интеграции.

С 2017 по 2019 год возглавляла правительственный офис по европейской и евроатлантической интеграции.

В 2020 году была назначена вице-премьер-министром по вопросам европейской интеграции Украины.

С 5 сентября 2024 года по 17 июля 2025 года занимала должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины — министра юстиции Украины.