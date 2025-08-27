Зеленский назначил Стефанишину Послом Украины в США

Ольга Стефанишина официально стала Посолкой Украины в США. Формальные процедуры были завершены.
Главные тезисы
- Ольга Стефанишина назначена Послом Украины в США по указу президента Зеленского, завершены формальные процедуры.
- Ключевые задачи для нового посла включают в себя актуализацию сотрудничества с США в оборонной сфере.
- Ольга Стефанишина обладает многолетним опытом работы в различных должностях украинского правительства, специализируясь на вопросах европейской интеграции и международного права.
Стефанишина назначена Послом Украины в США
Об этом сообщается в вечернем обращении президента Украины Владимира Зеленского.
По словам президента, он определил ключевые задачи по обновлению работы украинского посольства в США и реализовать все договоренности с президентом Дональдом Трампом. В первую очередь речь идет о договоренностях в оборонной сфере.
Он напомнил, что сейчас обсуждаются два украинских сильных предложения для США. Это соглашение об оружии для Украины и соглашение о современных дронах для США. Киев рассчитывает на скорейшее развитие отношений с Вашингтоном.
Отдельно глава украинского государства поблагодарил экс-посла в США Оксану Маркарову, которая представляла Украину в Вашингтоне на протяжении всех лет с начала полномасштабной войны.
Мы уже говорили о дальнейшем взаимодействии, и я предложил Оксане Маркаровой и дальше быть в команде — работать ради Украины.
Ольга Стефанишина родилась 29 октября 1985 года в Одессе.
В 2008 году окончила Институт международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, получив степень магистра международного права и квалификацию переводчика по английскому языку.
В 2016 году получила второе высшее образование в Одесском национальном экономическом университете по специальности "Финансы и кредит".
С 2017 по 2019 год возглавляла правительственный офис по европейской и евроатлантической интеграции.
В 2020 году была назначена вице-премьер-министром по вопросам европейской интеграции Украины.
С 5 сентября 2024 года по 17 июля 2025 года занимала должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины — министра юстиции Украины.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-