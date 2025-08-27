Прессекретар нелегітимного президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив27 серпня, що, як вважають у Кремлі, переговори між Росією і США щодо гарантій безпеки повинні вестися непублічно.
Головні тези:
- Путін таємно обговорює зі США гарантії безпеки для України.
- Кремль вважає непублічні переговори найважливішими для врегулювання конфлікту в Україні.
- Прессекретар Путіна похвалив Трампа за миротворчі зусилля й обговорив зв'язок переговорних груп РФ і України.
Пєсков заявив про непублічне обговорення між РФ і США гарантій безпеки України
За словами спікера Кремля, тема гарантій безпеки є найважливішою у "врегулюванні" війни РФ проти України, але публічна розмова з цього приводу начебто шкідлива для результату.
Прессекретар Путіна, крім того, похвалив президента США Дональда Трампа за посередницькі миротворчі зусилля, а також сказав, що керівники переговорних груп РФ і України "перебувають на зв'язку", хоча нових термінів наступного раунду поки що немає.
Перед цим спецпредставник президента США Стів Віткофф заявив, що Росія у питанні припинення своєї війни проти України поклала на стіл свою "мирну пропозицію" щодо Донецької області.
