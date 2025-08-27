У Путина желают тайно обсуждать со США гарантии безопасности Украины
У Путина желают тайно обсуждать со США гарантии безопасности Украины

Песков
Источник:  online.ua

Пресссекретарь нелегитимного президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил 27 августа, что, как считают в Кремле, переговоры между Россией и США по гарантиям безопасности должны вестись непублично.

Главные тезисы

  • Кремль предпочитает тайно обсуждать с США гарантии безопасности для Украины, считая это ключевым моментом в урегулировании конфликта.
  • Пресс-секретарь Путина выразил похвалу Трампу за усилия по достижению мира и отметил важность непубличных переговоров между Россией и Украиной.
  • Тема гарантий безопасности для Украины является одной из наиболее значимых в контексте усилий по урегулированию войны на востоке Украины.

Песков заявил о непубличном обсуждении между РФ и США гарантий безопасности Украины

По словам спикера Кремля, тема гарантий безопасности является важнейшей в "урегулировании" войны РФ против Украины, но публичный разговор по этому поводу вроде бы вреден для результата.

Безусловно, это одна из важнейших тем (гарантии безопасности — ред.) в контексте усилий по поиску урегулирования (войны в Украине — ред.). Безусловно, так или иначе эта тема всегда фигурирует в повестке дня осуществляемых контактов… Но мы не хотели бы сейчас вести разговор на эту тему в публичном формате. Считаем это бесполезным для общей результативности.

Пресссекретарь Путина похвалил президента США Дональда Трампа за посреднические миротворческие усилия, а также сказал, что руководители переговорных групп РФ и Украины "находятся на связи", хотя новых сроков следующего раунда пока нет.

Перед этим спецпредставитель президента США Стив Виткофф заявил, что Россия по вопросу прекращения своей войны против Украины возложила на стол свое "мирное предложение" относительно Донецкой области.

