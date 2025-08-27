Пресссекретарь нелегитимного президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил 27 августа, что, как считают в Кремле, переговоры между Россией и США по гарантиям безопасности должны вестись непублично.

Песков заявил о непубличном обсуждении между РФ и США гарантий безопасности Украины

По словам спикера Кремля, тема гарантий безопасности является важнейшей в "урегулировании" войны РФ против Украины, но публичный разговор по этому поводу вроде бы вреден для результата.

Безусловно, это одна из важнейших тем (гарантии безопасности — ред.) в контексте усилий по поиску урегулирования (войны в Украине — ред.). Безусловно, так или иначе эта тема всегда фигурирует в повестке дня осуществляемых контактов… Но мы не хотели бы сейчас вести разговор на эту тему в публичном формате. Считаем это бесполезным для общей результативности. Поделиться

Пресссекретарь Путина похвалил президента США Дональда Трампа за посреднические миротворческие усилия, а также сказал, что руководители переговорных групп РФ и Украины "находятся на связи", хотя новых сроков следующего раунда пока нет.

Перед этим спецпредставитель президента США Стив Виткофф заявил, что Россия по вопросу прекращения своей войны против Украины возложила на стол свое "мирное предложение" относительно Донецкой области.