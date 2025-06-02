Делегация Украины прибыла в Стамбул — когда начнутся переговоры с РФ

Украинская делегация прибыла в Стамбул (Турция) для второго раунда мирных переговоров. Встреча с российской делегацией намечена сегодня во второй половине дня.

Украинская и российская делегации прибыли в Стамбул

Об этом сообщил представитель министерства иностранных дел Георгий Тихий.

Накануне Зеленский утвердил состав делегации, которую, как и в прошлый раз, возглавляет министр обороны Рустем Умеров.

Также в состав делегации вошли:

Александр Бевз — советник руководителя Офиса президента;

Александр Дьяков — заместитель начальника штаба Командования ВМС ВСУ;

Сергей Кислица — первый заместитель министра иностранных дел;

Юрий Ковбаса — представитель Уполномоченного Верховной Рады по правам человека в системе органов сектора безопасности и обороны (по согласию);

Георгий Кузьмичев — офицер протокола Аппарата обеспечения служебной деятельности главнокомандующего ВСУ аппарата главнокомандующего ВСУ;

Олег Луговский — первый заместитель председателя Службы внешней разведки;

Евгений Острянский — заместитель начальника Генерального штаба ВСУ;

Александр Поклад — заместитель председателя Службы безопасности Украины;

Вадим Скибицкий — заместитель начальника ГУР Минобороны;

Андрей Фомин — начальник отдела международного права — заместитель начальника управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генштаба ВСУ;

Алексей Шевченко — заместитель начальника Генерального штаба ВСУ;

Александр Шерихов — старший офицер Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ;

Евгений Шинкарев — заместитель начальника штаба Командования Воздушных сил ВСУ.

Состав делегации остался почти таким же, как и во время первого раунда переговоров 16 мая. Однако в этот раз в состав не вошел начальник управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генштаба ВСУ Алексей Маловацкий.

Делегация России прибыла в Стамбул вчера вечером. Представители Москвы заявили, что получили от Украины ее предложения по урегулированию войны.

Как пишет издание Anadolu со ссылкой на МИД Турции, встреча состоится во дворце Чираган и начнется в 13:00.

Украина призвала Москву направить "меморандум" о прекращении огня для ознакомления к проведению второго раунда потенциальных переговоров. 30 мая спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что проект российского "меморандума" обнародоваться не будет.

В Министерстве иностранных дел Украины ранее заявляли, что состав делегации Украины на переговорах с РФ будет зависеть от представителей России. Россия заявила о составе делегации 29 мая: поедут те же люди, что и 16 мая во главе с помощником Путина Владимиром Мединским. Поделиться

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что в Стамбул также приедут советники по национальной безопасности США, Германии, Великобритании и Франции.