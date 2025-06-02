Делегация Украины прибыла в Стамбул — когда начнутся переговоры с РФ

Украинская делегация прибыла в Стамбул (Турция) для второго раунда мирных переговоров. Встреча с российской делегацией намечена сегодня во второй половине дня.
Главные тезисы
- Украинская и российская делегации прибыли в Стамбул для второго раунда мирных переговоров.
- Состав украинской делегации включает представителей различных учреждений и военных чиновников.
- Переговоры об урегулировании войны начнутся во второй половине дня во дворце Чираган.
Украинская и российская делегации прибыли в Стамбул
Об этом сообщил представитель министерства иностранных дел Георгий Тихий.
Накануне Зеленский утвердил состав делегации, которую, как и в прошлый раз, возглавляет министр обороны Рустем Умеров.
Также в состав делегации вошли:
Александр Бевз — советник руководителя Офиса президента;
Александр Дьяков — заместитель начальника штаба Командования ВМС ВСУ;
Сергей Кислица — первый заместитель министра иностранных дел;
Юрий Ковбаса — представитель Уполномоченного Верховной Рады по правам человека в системе органов сектора безопасности и обороны (по согласию);
Георгий Кузьмичев — офицер протокола Аппарата обеспечения служебной деятельности главнокомандующего ВСУ аппарата главнокомандующего ВСУ;
Олег Луговский — первый заместитель председателя Службы внешней разведки;
Евгений Острянский — заместитель начальника Генерального штаба ВСУ;
Александр Поклад — заместитель председателя Службы безопасности Украины;
Вадим Скибицкий — заместитель начальника ГУР Минобороны;
Андрей Фомин — начальник отдела международного права — заместитель начальника управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генштаба ВСУ;
Алексей Шевченко — заместитель начальника Генерального штаба ВСУ;
Александр Шерихов — старший офицер Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ;
Евгений Шинкарев — заместитель начальника штаба Командования Воздушных сил ВСУ.
Состав делегации остался почти таким же, как и во время первого раунда переговоров 16 мая. Однако в этот раз в состав не вошел начальник управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генштаба ВСУ Алексей Маловацкий.
Делегация России прибыла в Стамбул вчера вечером. Представители Москвы заявили, что получили от Украины ее предложения по урегулированию войны.
Как пишет издание Anadolu со ссылкой на МИД Турции, встреча состоится во дворце Чираган и начнется в 13:00.
Украина призвала Москву направить "меморандум" о прекращении огня для ознакомления к проведению второго раунда потенциальных переговоров. 30 мая спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что проект российского "меморандума" обнародоваться не будет.
Специальный посланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что в Стамбул также приедут советники по национальной безопасности США, Германии, Великобритании и Франции.
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