Делегация Украины прибыла в Стамбул — когда начнутся переговоры с РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Делегация Украины прибыла в Стамбул — когда начнутся переговоры с РФ

Чираган
Читати українською
Источник:  Суспільне

Украинская делегация прибыла в Стамбул (Турция) для второго раунда мирных переговоров. Встреча с российской делегацией намечена сегодня во второй половине дня.

Главные тезисы

  • Украинская и российская делегации прибыли в Стамбул для второго раунда мирных переговоров.
  • Состав украинской делегации включает представителей различных учреждений и военных чиновников.
  • Переговоры об урегулировании войны начнутся во второй половине дня во дворце Чираган.

Украинская и российская делегации прибыли в Стамбул

Об этом сообщил представитель министерства иностранных дел Георгий Тихий.

Накануне Зеленский утвердил состав делегации, которую, как и в прошлый раз, возглавляет министр обороны Рустем Умеров.

Также в состав делегации вошли:

  • Александр Бевз — советник руководителя Офиса президента;

  • Александр Дьяков — заместитель начальника штаба Командования ВМС ВСУ;

  • Сергей Кислица — первый заместитель министра иностранных дел;

  • Юрий Ковбаса — представитель Уполномоченного Верховной Рады по правам человека в системе органов сектора безопасности и обороны (по согласию);

  • Георгий Кузьмичев — офицер протокола Аппарата обеспечения служебной деятельности главнокомандующего ВСУ аппарата главнокомандующего ВСУ;

  • Олег Луговский — первый заместитель председателя Службы внешней разведки;

  • Евгений Острянский — заместитель начальника Генерального штаба ВСУ;

  • Александр Поклад — заместитель председателя Службы безопасности Украины;

  • Вадим Скибицкий — заместитель начальника ГУР Минобороны;

  • Андрей Фомин — начальник отдела международного права — заместитель начальника управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генштаба ВСУ;

  • Алексей Шевченко — заместитель начальника Генерального штаба ВСУ;

  • Александр Шерихов — старший офицер Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ;

  • Евгений Шинкарев — заместитель начальника штаба Командования Воздушных сил ВСУ.

Состав делегации остался почти таким же, как и во время первого раунда переговоров 16 мая. Однако в этот раз в состав не вошел начальник управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генштаба ВСУ Алексей Маловацкий.

Делегация России прибыла в Стамбул вчера вечером. Представители Москвы заявили, что получили от Украины ее предложения по урегулированию войны.

Как пишет издание Anadolu со ссылкой на МИД Турции, встреча состоится во дворце Чираган и начнется в 13:00.

Украина призвала Москву направить "меморандум" о прекращении огня для ознакомления к проведению второго раунда потенциальных переговоров. 30 мая спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что проект российского "меморандума" обнародоваться не будет.

В Министерстве иностранных дел Украины ранее заявляли, что состав делегации Украины на переговорах с РФ будет зависеть от представителей России. Россия заявила о составе делегации 29 мая: поедут те же люди, что и 16 мая во главе с помощником Путина Владимиром Мединским.

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что в Стамбул также приедут советники по национальной безопасности США, Германии, Великобритании и Франции.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Мирные переговоры между Украиной и Россией — что предлагает Папа Римский
Папа
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом переговоры в Стамбуле
Владимир Зеленский
Зеленский
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Война РФ против Украины. Стубб анонсировал "технические" переговоры насчет прекращения огня
Стубб

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"У россиян есть лишняя хромосома". На Западе высмеяли делегацию РФ в Стамбуле
Путин снова опозорился на международной арене
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
"Отрицали существование украинцев" — Кислица о неприемлемых заявлениях РФ на переговорах в Стамбуле
Кислица
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Что Украина предложит РФ в Стамбуле — данные инсайдеров
С чем Украина едет в Стамбул

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?