Что Украина предложит РФ в Стамбуле — данные инсайдеров

Согласно данным Reuters, команда украинского лидера Владимира Зеленского на переговорах с Россией представит Москве план достижения продолжительного мирного урегулирования.
Главные тезисы
- Стало известно, чего будет добиваться Киев во время переговоров в Стамбуле.
- Украина рассчитывает на вовлечение США и ЕС в этот процесс.
С чем Украина едет в Стамбул
Как удалось узнать журналистам, план команды Зеленского предусматривает полное прекращение огня сроком не менее 30 дней.
После этого должен начаться обмен пленных по формуле "всех на всех" и возвращение похищенных Россией украинских детей.
Впоследствии предусмотрена встреча украинского лидера Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина.
Кроме того, Киев рассчитывает на то, что вместе с Москвой, Вашингтоном и Брюсселем начнется активная работа по согласованию условий, на которых Кремль может согласиться окончательно завершить войну.
Более того, в плане Украины указано, что стартовой точкой для переговоров о территориальном вопросе должна стать текущая линия фронта.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-