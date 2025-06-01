Что Украина предложит РФ в Стамбуле — данные инсайдеров
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Что Украина предложит РФ в Стамбуле — данные инсайдеров

С чем Украина едет в Стамбул
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Источник:  Reuters

Согласно данным Reuters, команда украинского лидера Владимира Зеленского на переговорах с Россией представит Москве план достижения продолжительного мирного урегулирования.

Главные тезисы

  • Стало известно, чего будет добиваться Киев во время переговоров в Стамбуле.
  • Украина рассчитывает на вовлечение США и ЕС в этот процесс.

С чем Украина едет в Стамбул

Как удалось узнать журналистам, план команды Зеленского предусматривает полное прекращение огня сроком не менее 30 дней.

После этого должен начаться обмен пленных по формуле "всех на всех" и возвращение похищенных Россией украинских детей.

Впоследствии предусмотрена встреча украинского лидера Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина.

Кроме того, Киев рассчитывает на то, что вместе с Москвой, Вашингтоном и Брюсселем начнется активная работа по согласованию условий, на которых Кремль может согласиться окончательно завершить войну.

Рамки потенциального соглашения, предложенные Украиной, в целом повторяют озвученные ранее условия: отсутствие ограничений на военный потенциал Украины, отказ от признания суверенитета России над оккупированной украинской территорией, выплата Украине репараций.

Более того, в плане Украины указано, что стартовой точкой для переговоров о территориальном вопросе должна стать текущая линия фронта.

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