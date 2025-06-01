Що Україна запропонує РФ у Стамбулі — дані інсайдерів

Згідно з даними Reuters, команда українського лідера Володимира Зеленського на переговорах з Росією представить Росії план досягнення тривалого мирного врегулювання.

З чим Україна їде до Стамбулу

Як вдалося дізнатися журналістам, план команди Зеленського передбачає повне припинення вогню на строк не менше 30 днів.

Після цього повинен розпочатися обмін полонених за формулою "всіх на всіх" і повернення викрадених Росією українських дітей.

Згодом передбачена зустріч українського лідера Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна.

Окрім того, Київ розраховує на те, що разом з Москвою, Вашингтоном та Брюсселем розпочнеться активна робота над погодженням умов, на яких Кремль може згодитися остаточно завершити війну.

Рамки потенційної угоди, запропоновані Україною, в цілому повторюють озвучені раніше умови: відсутність обмежень на військовий потенціал України, відмову від визнання суверенітету Росії над окупованою українською територією, виплата Україні репарацій. Поширити

Ба більше, у плані України вказано, що стартовою точкою для переговорів про територіальне питання має стати поточна лінія фронту.