Делегація України прибула у Стамбул — коли почнуться перемовини з РФ

Українська делегація прибула в Стамбул (Туреччина) для другого раунду мирних переговорів. Зустріч з російською делегацією запланована сьогодні в другій половині дня.

Українська та російська делегації прибули у Стамбул

Про це повідомив речник міністерства закордонних справ Георгій Тихий.

Напередодні Зеленський затвердив склад делегації, яку, як і минулого разу, очолює міністр оборони Рустем Умєров.

Також до складу делегації увійшли:

Олександр Бевз — радник керівника Офісу президента;

Олександр Дьяков — заступник начальника штабу Командування ВМС ЗСУ;

Сергій Кислиця — перший заступник міністра закордонних справ;

Юрій Ковбаса — представник Уповноваженого Верховної Ради з прав людини в системі органів сектору безпеки й оборони (за згодою);

Георгій Кузьмичов — офіцер протоколу Апарату забезпечення службової діяльності головнокомандувача ЗСУ апарату головнокомандувача ЗСУ;

Олег Луговський — перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки;

Євгеній Острянський — заступник начальника Генерального штабу ЗСУ;

Олександр Поклад — заступник голови Служби безпеки України;

Вадим Скібіцький — заступник начальника ГУР Міноборони;

Андрій Фомін — начальник відділу міжнародного права — заступник начальника управління міжнародного та операційного права Центрального юридичного управління Генштабу ЗСУ;

Олексій Шевченко — заступник начальника Генерального штабу ЗСУ;

Олександр Шеріхов — старший офіцер Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ;

Євген Шинкарьов — заступник начальника штабу Командування Повітряних сил ЗСУ.

Склад делегації залишився майже таким самим, як і під час першого раунду перемовин 16 травня. Однак цього разу до складу не ввійшов начальник управління міжнародного та операційного права Центрального юридичного управління Генштабу ЗСУ Олексій Маловацький.

Делегація Росії прибула до Стамбула вчора ввечері. Представники Москви заявили, що отримали від України її пропозиції щодо врегулювання війни.

Як пише видання Anadolu з посиланням на МЗС Туреччини, зустріч відбудеться у палаці Чираган і розпочнеться о 13:00.

Україна закликала Москву надіслати "меморандум" щодо припинення вогню для ознайомлення до проведення другого раунду потенційних перемовин. 30 травня речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що проєкт російського "меморандуму" оприлюднюватись не буде.

У Міністерстві закордонних справ України раніше заявляли, що склад делегації України на переговорах з РФ залежатиме від представників Росії. Росія заявила про склад делегації 29 травня: поїдуть ті самі люди, що й 16 травня на чолі з помічником Путіна Володимиром Мединським. Поширити

Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Кіт Келлог заявив, що в Стамбул також приїдуть радники з національної безпеки США, Німеччини, Великої Британії та Франції.