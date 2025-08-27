Делегации США и Украины встретятся в Нью-Йорке — когда именно

Делегации США и Украины встретятся 29 августа

Об этом сказал президент Владимир Зеленский в вечернем обращении.

Вчера Андрей Ермак и Рустем Умеров были на встречах в Катаре, в частности, о посредничестве. Сегодня были встречи в Саудовской Аравии. Я благодарю за поддержку. Завтра — встречи в Швейцарии. В пятницу Соединенные Штаты Америки, Нью-Йорк, встречи с командой президента Трампа. Владимир Зеленский Президент Украины

Зеленский отметил, что будут привлечены все работающие над содержанием гарантий безопасности — военные, политические, экономические компоненты гарантий безопасности.

Он подчеркнул, что необходимо максимально ускориться, чтобы россияне видели, насколько серьезно мир настроен и насколько плохи будут последствия для России, если война будет продолжаться.