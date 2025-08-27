Делегации США и Украины встретятся в Нью-Йорке — когда именно

29 августа состоится встреча украинской и американской делегаций в Нью-Йорке.
Главные тезисы
- 29 августа состоится встреча украинской и американской делегаций в Нью-Йорке с участием президента Владимира Зеленского.
- Важность обсуждения гарантий безопасности в кооперации с США подчеркнута президентом Украины.
- Участники встречи работают над военными, политическими и экономическими аспектами гарантий безопасности.
Делегации США и Украины встретятся 29 августа
Об этом сказал президент Владимир Зеленский в вечернем обращении.
Зеленский отметил, что будут привлечены все работающие над содержанием гарантий безопасности — военные, политические, экономические компоненты гарантий безопасности.
Он подчеркнул, что необходимо максимально ускориться, чтобы россияне видели, насколько серьезно мир настроен и насколько плохи будут последствия для России, если война будет продолжаться.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-