Делегации США и Украины встретятся в Нью-Йорке — когда именно
Категория
Украина
Дата публикации

Делегации США и Украины встретятся в Нью-Йорке — когда именно

Владимир Зеленский
США
Читати українською

29 августа состоится встреча украинской и американской делегаций в Нью-Йорке.

Главные тезисы

  • 29 августа состоится встреча украинской и американской делегаций в Нью-Йорке с участием президента Владимира Зеленского.
  • Важность обсуждения гарантий безопасности в кооперации с США подчеркнута президентом Украины.
  • Участники встречи работают над военными, политическими и экономическими аспектами гарантий безопасности.

Делегации США и Украины встретятся 29 августа

Об этом сказал президент Владимир Зеленский в вечернем обращении.

Вчера Андрей Ермак и Рустем Умеров были на встречах в Катаре, в частности, о посредничестве. Сегодня были встречи в Саудовской Аравии. Я благодарю за поддержку. Завтра — встречи в Швейцарии. В пятницу Соединенные Штаты Америки, Нью-Йорк, встречи с командой президента Трампа.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Зеленский отметил, что будут привлечены все работающие над содержанием гарантий безопасности — военные, политические, экономические компоненты гарантий безопасности.

Он подчеркнул, что необходимо максимально ускориться, чтобы россияне видели, насколько серьезно мир настроен и насколько плохи будут последствия для России, если война будет продолжаться.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
У Путина желают тайно обсуждать со США гарантии безопасности Украины
Песков
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
В США планируют использовать замороженные активы РФ как рычаг для переговоров
Бессент
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский назначил Стефанишину Послом Украины в США
Владимир Зеленский
Стефанишина

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?