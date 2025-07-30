Делегати конференції у Женеві влаштували демарш російській політикині Матвієнко — відео

Під час виступу спікерки Ради Федерації РФ Валентини Матвієнко на конференції спікерів парламентів у Женеві десятки делегатів залишили залу на знак протесту.
Головні тези:
- Делегати на конференції у Женеві залишили залу під час виступу російської політик Матвієнко в явний протест проти неї.
- Українська делегація висловила підтримку цьому демаршу як акт проти агресора та вираз підтримки народу України.
Матвієнко на конференції у Женеві проігнорували десятки делегатів
Відповідне відео опублікувала віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк
У ньому можна бачити, як кілька десятків членів делегацій залишають залу у зв’язку з виступом Матвієнко.
Деталі щодо того, хто вийшов із зали або залишився, наразі невідомі.
Перед цим у Раді висловили обурення присутністю російської делегації та закликали учасників конференції уникати будь-яких взаємодій з нею.
Речник МЗС Георгій Тихий заявив, що місце Матвієнко — "на лаві підсудних, а не на міжнародних конференціях", а її допуск до Женеви "є ганебним і не повинен був відбутися".
Всесвітня конференція голів парламентів збирається раз на 5 років. Це перша така подія з моменту повномасштабного нападу РФ на Україну.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-