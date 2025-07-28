Лавров і Медведєв лякають Європу "наслідками" через угоду про торгівлю зі США
Категорія
Світ
Дата публікації

Лавров і Медведєв лякають Європу "наслідками" через угоду про торгівлю зі США

Медведєв
Read in English
Джерело:  online.ua

Одіозний міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров та заступник секретаря Ради безпеки Росії, експрезидент країни Дмитро Медведєв в унісон прогнозують для Європи “страшні наслідки” через підписання торговельної угоди зі США. 

Головні тези:

  • Лавров та Медведєв вказують на можливу деіндустріалізацію Європи в результаті торговельної угоди зі США.
  • Угода між США та ЄС, за думкою Медведєва, призводить до вигоди лише для Вашингтона, принижуючи європейські інтереси.
  • Трамп активно захищає економічні інтереси США, що призводить до невигідних умов для Європи в угоді з американцями.

Лавров і Медведєв лякають Європу через нову угоду зі США

Так, Лавров вважає, що торговельна угода між США та ЄС призведе до подальшої деіндустріалізації Європи.

А Медведєв каже, що угода про торгівлю між США та ЄС вигідна Вашингтону та абсолютно принизлива для європейців

Треба визнати, що, попри свою крайню суперечливість у висловлюваннях та вчинках, в одному він вельми послідовний. Трамп жорстко тисне економічні інтереси своєї країни.

Нинішня угода США з Євросоюзом, за версією одіозного політика:

  • повністю принизлива для європейців, оскільки вигідна лише США — вона знімає захист європейського ринку, обнулюючи мита для американських товарів;

  • створює величезні додаткові витрати для промисловості та сільського господарства у багатьох країнах ЄС на оплату дорогих американських енергоносіїв;

  • перенаправляє потужний потік інвестицій із Європи до США.

І звичайно, «угода» носить явно антиросійський характер, забороняючи купувати наші нафту та газ.

Але якщо для Трампа це в основному бізнес, то для старої Європи, що збрендила, — частина неонацистської ідеології, яка б'є за добробутом власних громадян.

Можна просто поспівчувати звичайним європейцям. Їм зараз якраз брати штурмом Брюссель, щоб зірвати на флагштоках країн ЄС усіх єврокомісарів, включаючи, звичайно, шалену бабусю Урсулу. Не допоможе, звичайно, але зате хоч буде весело, — цинічно зазначає Медведєв.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Трамп втрачає терпіння". США жорстко звернулися до Путіна
Трамп не збирається чекати вічно
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Ціни на нафту зросли через нову торговельну угоду між США та ЄС
нафта
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Торговельна угода між США та ЄС. Орбан поглузував з фон дер Ляєн
Орбан

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?