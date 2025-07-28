Одіозний міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров та заступник секретаря Ради безпеки Росії, експрезидент країни Дмитро Медведєв в унісон прогнозують для Європи “страшні наслідки” через підписання торговельної угоди зі США.

Лавров і Медведєв лякають Європу через нову угоду зі США

Так, Лавров вважає, що торговельна угода між США та ЄС призведе до подальшої деіндустріалізації Європи.

А Медведєв каже, що угода про торгівлю між США та ЄС вигідна Вашингтону та абсолютно принизлива для європейців

Треба визнати, що, попри свою крайню суперечливість у висловлюваннях та вчинках, в одному він вельми послідовний. Трамп жорстко тисне економічні інтереси своєї країни. Поширити

Нинішня угода США з Євросоюзом, за версією одіозного політика:

повністю принизлива для європейців, оскільки вигідна лише США — вона знімає захист європейського ринку, обнулюючи мита для американських товарів;

створює величезні додаткові витрати для промисловості та сільського господарства у багатьох країнах ЄС на оплату дорогих американських енергоносіїв;

перенаправляє потужний потік інвестицій із Європи до США.

І звичайно, «угода» носить явно антиросійський характер, забороняючи купувати наші нафту та газ.

Але якщо для Трампа це в основному бізнес, то для старої Європи, що збрендила, — частина неонацистської ідеології, яка б'є за добробутом власних громадян.