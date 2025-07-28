Одіозний міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров та заступник секретаря Ради безпеки Росії, експрезидент країни Дмитро Медведєв в унісон прогнозують для Європи “страшні наслідки” через підписання торговельної угоди зі США.
Головні тези:
- Лавров та Медведєв вказують на можливу деіндустріалізацію Європи в результаті торговельної угоди зі США.
- Угода між США та ЄС, за думкою Медведєва, призводить до вигоди лише для Вашингтона, принижуючи європейські інтереси.
- Трамп активно захищає економічні інтереси США, що призводить до невигідних умов для Європи в угоді з американцями.
Лавров і Медведєв лякають Європу через нову угоду зі США
Так, Лавров вважає, що торговельна угода між США та ЄС призведе до подальшої деіндустріалізації Європи.
А Медведєв каже, що угода про торгівлю між США та ЄС вигідна Вашингтону та абсолютно принизлива для європейців
Нинішня угода США з Євросоюзом, за версією одіозного політика:
повністю принизлива для європейців, оскільки вигідна лише США — вона знімає захист європейського ринку, обнулюючи мита для американських товарів;
створює величезні додаткові витрати для промисловості та сільського господарства у багатьох країнах ЄС на оплату дорогих американських енергоносіїв;
перенаправляє потужний потік інвестицій із Європи до США.
І звичайно, «угода» носить явно антиросійський характер, забороняючи купувати наші нафту та газ.
Але якщо для Трампа це в основному бізнес, то для старої Європи, що збрендила, — частина неонацистської ідеології, яка б'є за добробутом власних громадян.
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