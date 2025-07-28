Одиозный министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и заместитель секретаря Совета безопасности России, экспрезидент страны Дмитрий Медведев в унисон прогнозируют для Европы "страшные последствия" из-за подписания торгового соглашения с США.

Лавров и Медведев пугают Европу из-за нового соглашения с США

Так, Лавров считает, что торговое соглашение между США и ЕС приведет к дальнейшей деиндустриализации Европы.

А Медведев говорит, что соглашение о торговле между США и ЕС выгодно Вашингтону и абсолютно унизительно для европейцев.

Надо признать, что, несмотря на свою крайнюю противоречивость в высказываниях и поступках, в одном он весьма последователен. Трамп жестко давит экономические интересы своей страны. Поделиться

Нынешнее соглашение США с Евросоюзом, по версии одиозного политика:

полностью унизительна для европейцев, поскольку выгодна только США — она снимает защиту европейского рынка, обнуляя пошлины для американских товаров;

создает огромные дополнительные расходы по промышленности и сельскому хозяйству во многих странах ЕС на оплату дорогостоящих американских энергоносителей;

перенаправляет мощный поток инвестиций из Европы в США.

И, конечно, «соглашение» носит явно антироссийский характер, запрещая покупать наши нефть и газ.

Но если для Трампа это в основном бизнес, то для взбредившей старой Европы — часть неонацистской идеологии, которая бьет по благосостоянию собственных граждан.