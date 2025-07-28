Лавров и Медведев пугают Европу "последствиями" из-за соглашения о торговле с США
Категория
Мир
Дата публикации

Лавров и Медведев пугают Европу "последствиями" из-за соглашения о торговле с США

Лавров
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Источник:  online.ua

Одиозный министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и заместитель секретаря Совета безопасности России, экспрезидент страны Дмитрий Медведев в унисон прогнозируют для Европы "страшные последствия" из-за подписания торгового соглашения с США.

Главные тезисы

  • Лавров и Медведев заявляют о возможной деиндустриализации Европы из-за соглашения с США.
  • Подписание торгового соглашения между США и ЕС может привести к унижению европейских интересов и выгоде только для Вашингтона.
  • Соглашение создает дополнительные расходы по промышленности и сельскому хозяйству в странах ЕС на оплату американских энергоносителей, а также перенаправляет инвестиции из Европы в США.

Лавров и Медведев пугают Европу из-за нового соглашения с США

Так, Лавров считает, что торговое соглашение между США и ЕС приведет к дальнейшей деиндустриализации Европы.

А Медведев говорит, что соглашение о торговле между США и ЕС выгодно Вашингтону и абсолютно унизительно для европейцев.

Надо признать, что, несмотря на свою крайнюю противоречивость в высказываниях и поступках, в одном он весьма последователен. Трамп жестко давит экономические интересы своей страны.

Нынешнее соглашение США с Евросоюзом, по версии одиозного политика:

  • полностью унизительна для европейцев, поскольку выгодна только США — она снимает защиту европейского рынка, обнуляя пошлины для американских товаров;

  • создает огромные дополнительные расходы по промышленности и сельскому хозяйству во многих странах ЕС на оплату дорогостоящих американских энергоносителей;

  • перенаправляет мощный поток инвестиций из Европы в США.

И, конечно, «соглашение» носит явно антироссийский характер, запрещая покупать наши нефть и газ.

Но если для Трампа это в основном бизнес, то для взбредившей старой Европы — часть неонацистской идеологии, которая бьет по благосостоянию собственных граждан.

Можно просто посочувствовать обычным европейцам. Им сейчас как раз брать штурмом Брюссель, чтобы сорвать на флагштоках стран ЕС всех еврокомиссаров, включая, конечно, безумную бабушку Урсулу. Не поможет конечно, но зато хоть будет весело, — цинично отмечает Медведев.

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