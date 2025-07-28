Одиозный министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и заместитель секретаря Совета безопасности России, экспрезидент страны Дмитрий Медведев в унисон прогнозируют для Европы "страшные последствия" из-за подписания торгового соглашения с США.
Главные тезисы
- Лавров и Медведев заявляют о возможной деиндустриализации Европы из-за соглашения с США.
- Подписание торгового соглашения между США и ЕС может привести к унижению европейских интересов и выгоде только для Вашингтона.
- Соглашение создает дополнительные расходы по промышленности и сельскому хозяйству в странах ЕС на оплату американских энергоносителей, а также перенаправляет инвестиции из Европы в США.
Лавров и Медведев пугают Европу из-за нового соглашения с США
Так, Лавров считает, что торговое соглашение между США и ЕС приведет к дальнейшей деиндустриализации Европы.
А Медведев говорит, что соглашение о торговле между США и ЕС выгодно Вашингтону и абсолютно унизительно для европейцев.
Нынешнее соглашение США с Евросоюзом, по версии одиозного политика:
полностью унизительна для европейцев, поскольку выгодна только США — она снимает защиту европейского рынка, обнуляя пошлины для американских товаров;
создает огромные дополнительные расходы по промышленности и сельскому хозяйству во многих странах ЕС на оплату дорогостоящих американских энергоносителей;
перенаправляет мощный поток инвестиций из Европы в США.
И, конечно, «соглашение» носит явно антироссийский характер, запрещая покупать наши нефть и газ.
Но если для Трампа это в основном бизнес, то для взбредившей старой Европы — часть неонацистской идеологии, которая бьет по благосостоянию собственных граждан.
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