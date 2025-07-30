Делегаты конференции в Женеве устроили демарш российскому политику Матвиенко — видео

Во время выступления спикера Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко на конференции спикеров парламентов в Женеве десятки делегатов покинули зал в знак протеста.

Матвиенко на конференции в Женеве проигнорировали десятки делегатов

Соответствующее видео опубликовала вицеспикер Верховной Рады Елена Кондратюк

В нем можно видеть, как несколько десятков членов делегаций покидают зал в связи с выступлением Матвиенко.

Я горжусь всеми нашими партнерами и коллегами! Это демарш против агрессора, это поддержка народа Украины! Поделиться

Детали относительно вышедшего из зала или оставшегося пока неизвестны.

Перед этим в Раде выразили возмущение присутствием российской делегации и призвали участников конференции избегать каких-либо взаимодействий с ней.

Спикер МИД Георгий Тихий заявил, что место Матвиенко — "на скамье подсудимых, а не на международных конференциях", а ее допуск в Женеву "позорный и не должен был состояться".

Всемирная конференция глав парламентов собирается раз в 5 лет. Это первое такое событие с момента полномасштабного нападения РФ на Украину.