Дослідники зі США з'ясували, що між розвитком деменції та забрудненим внаслідок лісових пожеж повітрям існує тісний зв'язок.

Як забруднене внаслідок лісових пожеж повітря впливає на ризик розвитку деменції

До такого висновку дослідники дійшли, проаналізувавши медичні дані понад 1,2 млн пацієнтів серед людей похилого віку.

У рамках дослідження науковці вивчали вплив дрібнодисперсних часточок діаметром менше ніж 2,5 мікрометра — PM2.5.

За результатами дослідження вдалось встановити, що додатковий мікрограм PM2.5 з лісових пожеж на кубічний метр повітря протягом трьох років підвищує імовірність розвитку деменції на 18%.

Забруднення повітря

За відсутності лісових пожеж PM2.5 підвищував ризик лише на 1%.

За словами провідного автора дослідження, доктора Холлі Елсер, робота має дуже важливе значення на тлі зростання кількості лісових пожеж, спричинене наслідками кліматичних змін.

Оскільки глобальна зміна клімату призводить до того, що лісові пожежі стають дедалі інтенсивнішими та частішими, ці результати дають змогу припустити, що це реальний і небезпечний фактор ризику розвитку деменції, — пояснює Холлі Елсер. Поширити

За її словами, частинки внаслідок лісових пожеж можуть становити великий нейротоксичний ризик, оскільки утворюються за високих температур, мають крихітний розмір і легко долають гематоенцефалічний бар'єр.

Науковиця радить слідкувати за індексом якості повітря та обмежувати перебування на свіжому повітрі у разі, якщо індекс перевищує позначку 100.

За необхідності перебувати на вулиці за таких умов необхідно використовувати маски N95 або KN95, а вдома використовувати повітряні фільтри.

Що відомо про катастрофічне зростання кількості лісових пожеж на тлі кліматичних змін

За останні 20 років кількість лісових пожеж збільшилася приблизно на 13%, особливо в таких регіонах, як США, Австралія і Південна Європа.