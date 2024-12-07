Деменция грозит миллионам людей по всему миру. В чем дело
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Деменция грозит миллионам людей по всему миру. В чем дело

Лесной пожар
Читати українською
Источник:  online.ua

Исследователи из США выяснили, что между развитием деменции и загрязненным в результате лесных пожаров воздухом существует тесная связь.

Главные тезисы

  • Загрязненный воздух от лесных пожаров увеличивает вероятность развития деменции на 18%.
  • Использование масок N95 или KN95 помогает снизить риск развития деменции в условиях загрязненного воздуха.
  • Ожидается увеличение количества лесных пожаров из-за изменения климата, что может углубить проблему деменции.
  • Лесные пожары спровоцируют увеличение заболеваемости деменцией по всему миру.
  • Исследовательское сообщество призывает принимать меры по снижению выбросов и предотвращению лесных пожаров для сохранения здоровья планеты и ее обитателей.

Как загрязненный в результате лесных пожаров воздух влияет на риск развития деменции

К такому выводу исследователи пришли, проанализировав медицинские данные более 1,2 млн пациентов среди пожилых людей.

В рамках исследования ученые изучали влияние мелкодисперсных частиц диаметром менее 2,5 микрометра — PM2.5.

По результатам исследования удалось установить, что дополнительный микрограмм PM2.5 по лесным пожарам на кубический метр воздуха в течение трех лет повышает вероятность развития деменции на 18%.

Загрязнение воздуха в результате лесных пожаров провоцирует развитие деменции
Загрязнение воздуха

При отсутствии лесных пожаров PM2.5 повышал риск всего на 1%.

По словам ведущего автора исследования, доктора Холли Элсера, работа имеет очень важное значение на фоне роста количества лесных пожаров, вызванного последствиями климатических изменений.

Поскольку глобальное изменение климата приводит к тому, что лесные пожары становятся все более интенсивными и участившимися, эти результаты позволяют предположить, что это реальный и опасный фактор риска развития деменции, — объясняет Холли Элсер.

По ее словам, частицы в результате лесных пожаров могут представлять большой нейротоксический риск, поскольку образуются при высоких температурах, имеют крошечный размер и легко преодолевают гематоэнцефалический барьер.

Ученая советует следить за индексом качества воздуха и ограничивать пребывание на свежем воздухе в случае, если индекс превышает отметку 100.

При необходимости находиться на улице в таких условиях необходимо использовать маски N95 или KN95, а дома использовать воздушные фильтры.

Что известно о катастрофическом росте количества лесных пожаров на фоне климатических изменений

За последние 20 лет количество лесных пожаров увеличилось примерно на 13%, особенно в таких регионах как США, Австралия и Южная Европа.

Согласно исследованию Института мировых ресурсов, к 2100 году площадь районов, подверженных лесным пожарам, может увеличиться почти на катастрофические 50%, если не ограничить выбросы и их влияние на климат.

Больше по теме

Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Названы напитки для замедления старения мозга и противодействия развитию деменции
Чай
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Ученые узнали, какие два напитка уменьшают риск деменции
чай
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Ученые выяснили вероятные причины стремительного развития деменции
Деменция

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?