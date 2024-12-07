Исследователи из США выяснили, что между развитием деменции и загрязненным в результате лесных пожаров воздухом существует тесная связь.

Как загрязненный в результате лесных пожаров воздух влияет на риск развития деменции

К такому выводу исследователи пришли, проанализировав медицинские данные более 1,2 млн пациентов среди пожилых людей.

В рамках исследования ученые изучали влияние мелкодисперсных частиц диаметром менее 2,5 микрометра — PM2.5.

По результатам исследования удалось установить, что дополнительный микрограмм PM2.5 по лесным пожарам на кубический метр воздуха в течение трех лет повышает вероятность развития деменции на 18%.

Загрязнение воздуха

При отсутствии лесных пожаров PM2.5 повышал риск всего на 1%.

По словам ведущего автора исследования, доктора Холли Элсера, работа имеет очень важное значение на фоне роста количества лесных пожаров, вызванного последствиями климатических изменений.

Поскольку глобальное изменение климата приводит к тому, что лесные пожары становятся все более интенсивными и участившимися, эти результаты позволяют предположить, что это реальный и опасный фактор риска развития деменции, — объясняет Холли Элсер. Поделиться

По ее словам, частицы в результате лесных пожаров могут представлять большой нейротоксический риск, поскольку образуются при высоких температурах, имеют крошечный размер и легко преодолевают гематоэнцефалический барьер.

Ученая советует следить за индексом качества воздуха и ограничивать пребывание на свежем воздухе в случае, если индекс превышает отметку 100.

При необходимости находиться на улице в таких условиях необходимо использовать маски N95 или KN95, а дома использовать воздушные фильтры.

Что известно о катастрофическом росте количества лесных пожаров на фоне климатических изменений

За последние 20 лет количество лесных пожаров увеличилось примерно на 13%, особенно в таких регионах как США, Австралия и Южная Европа.