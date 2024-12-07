Исследователи из США выяснили, что между развитием деменции и загрязненным в результате лесных пожаров воздухом существует тесная связь.
Главные тезисы
- Загрязненный воздух от лесных пожаров увеличивает вероятность развития деменции на 18%.
- Использование масок N95 или KN95 помогает снизить риск развития деменции в условиях загрязненного воздуха.
- Ожидается увеличение количества лесных пожаров из-за изменения климата, что может углубить проблему деменции.
- Лесные пожары спровоцируют увеличение заболеваемости деменцией по всему миру.
- Исследовательское сообщество призывает принимать меры по снижению выбросов и предотвращению лесных пожаров для сохранения здоровья планеты и ее обитателей.
Как загрязненный в результате лесных пожаров воздух влияет на риск развития деменции
К такому выводу исследователи пришли, проанализировав медицинские данные более 1,2 млн пациентов среди пожилых людей.
В рамках исследования ученые изучали влияние мелкодисперсных частиц диаметром менее 2,5 микрометра — PM2.5.
По результатам исследования удалось установить, что дополнительный микрограмм PM2.5 по лесным пожарам на кубический метр воздуха в течение трех лет повышает вероятность развития деменции на 18%.
При отсутствии лесных пожаров PM2.5 повышал риск всего на 1%.
По словам ведущего автора исследования, доктора Холли Элсера, работа имеет очень важное значение на фоне роста количества лесных пожаров, вызванного последствиями климатических изменений.
По ее словам, частицы в результате лесных пожаров могут представлять большой нейротоксический риск, поскольку образуются при высоких температурах, имеют крошечный размер и легко преодолевают гематоэнцефалический барьер.
Ученая советует следить за индексом качества воздуха и ограничивать пребывание на свежем воздухе в случае, если индекс превышает отметку 100.
При необходимости находиться на улице в таких условиях необходимо использовать маски N95 или KN95, а дома использовать воздушные фильтры.
Что известно о катастрофическом росте количества лесных пожаров на фоне климатических изменений
За последние 20 лет количество лесных пожаров увеличилось примерно на 13%, особенно в таких регионах как США, Австралия и Южная Европа.
Согласно исследованию Института мировых ресурсов, к 2100 году площадь районов, подверженных лесным пожарам, может увеличиться почти на катастрофические 50%, если не ограничить выбросы и их влияние на климат.
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