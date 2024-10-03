Ученые выяснили, что травматические падения на 21% увеличивают риск дальнейшего стремительного развития деменции и болезни Альцгеймера у пожилых людей.

Что известно о влиянии травм в результате падения на развитие деменции

В частности, как отмечает портал Medical News Today, команда ученых проанализировала информацию более 2 млн человек, получивших травмы в результате падения и чей средний возраст составлял 78 лет.

Выяснилось, что взрослые старше 65 лет с опытом травматического падения были более склонны к развитию деменции.

В частности, 10,6% участников исследования после падения получили диагноз заболевания Альцгеймера или другой формы деменции.

Деменция

По словам ученых, такие болезни, как разные типы деменций и болезнь Альцгеймера, являются результатом прогрессирующей гибели клеток мозга и нейронов.

Ситуация со временем способна ухудшаться. В то же время, усилению симптомов могут способствовать травмы головы, вследствие которых повреждаются клетки головного мозга.

Ученые отмечают, что некоторые типы черепно-мозговых травм (особенно если они повторяются) могут увеличить риск определенных типов деменции в дальнейшей жизни.

В общем, опыт травмирования увеличивал вероятность развития когнитивного снижения среди пожилых людей на 21%.

Что известно о связи между деменциями и падениями

По словам ведущего автора исследования Молли Джарман, связь может быть и обратной, ведь больные деменцией из-за когнитивных нарушений часто испытывают сложности с координацией .

Не исключено, что первые симптомы расстройств могли стать причиной того, что участники исследования получили травмы.

Ходьба требует значительных когнитивных способностей, чтобы координировать движения, поддерживать равновесие и безопасно ориентироваться в окружающей среде. Нарушение двигательных навыков, связанных с ходьбой, часто предшествует формальному диагнозу деменции, — объясняет доктор медицинских наук Александр Ордубади. Поделиться

В то же время невролог Центра здоровья Провиденс Сент Джонс Сегил Клиффорд отмечает, что некоторые типы деменции, например болезнь Паркинсона и деменция с тельцами Леви, могут увеличивать риск падений.

Авторы исследования утверждают, что падение определенной части участников исследования могли являться предвестниками деменции. То есть травмирование может как увеличивать риски развития заболевания, так и являться его признаком .

Именно поэтому команда ученых рекомендует медицинским работникам дополнительно проводить простое когнитивное тестирование пожилых людей, травмировавшихся из-за падения. По их мнению, это поможет вовремя выявить деменцию и помочь справиться с ее проявлениями.