Ученые выяснили вероятные причины стремительного развития деменции
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Ученые выяснили вероятные причины стремительного развития деменции

Деменция
Читати українською
Источник:  online.ua

Ученые выяснили, что травматические падения на 21% увеличивают риск дальнейшего стремительного развития деменции и болезни Альцгеймера у пожилых людей.

Главные тезисы

  • Травматические падения увеличивают риск развития деменции и болезни Альцгеймера у пожилых людей на 21%.
  • Нарушения двигательных навыков, связанных с ходьбой, могут быть предшественниками деменции среди пожилых людей.
  • Некоторые типы деменции, такие как болезнь Паркинсона и деменция с тельцами Леви, могут увеличивать риск падений.
  • Ученые рекомендуют проводить когнитивное тестирование после травматического падения для выявления деменции у пожилых людей.
  • Связь между падениями и деменцией двусторонняя, поскольку нарушения координации у пациентов с деменцией могут привести к травмам, а травмы в свою очередь могут усугубить развитие болезни.

Что известно о влиянии травм в результате падения на развитие деменции

В частности, как отмечает портал Medical News Today, команда ученых проанализировала информацию более 2 млн человек, получивших травмы в результате падения и чей средний возраст составлял 78 лет.

Выяснилось, что взрослые старше 65 лет с опытом травматического падения были более склонны к развитию деменции.

В частности, 10,6% участников исследования после падения получили диагноз заболевания Альцгеймера или другой формы деменции.

Деменция и связанные с ней падения могут усугублять развитие болезни
Деменция

По словам ученых, такие болезни, как разные типы деменций и болезнь Альцгеймера, являются результатом прогрессирующей гибели клеток мозга и нейронов.

Ситуация со временем способна ухудшаться. В то же время, усилению симптомов могут способствовать травмы головы, вследствие которых повреждаются клетки головного мозга.

Ученые отмечают, что некоторые типы черепно-мозговых травм (особенно если они повторяются) могут увеличить риск определенных типов деменции в дальнейшей жизни.

В общем, опыт травмирования увеличивал вероятность развития когнитивного снижения среди пожилых людей на 21%.

Что известно о связи между деменциями и падениями

По словам ведущего автора исследования Молли Джарман, связь может быть и обратной, ведь больные деменцией из-за когнитивных нарушений часто испытывают сложности с координацией .

Не исключено, что первые симптомы расстройств могли стать причиной того, что участники исследования получили травмы.

Ходьба требует значительных когнитивных способностей, чтобы координировать движения, поддерживать равновесие и безопасно ориентироваться в окружающей среде. Нарушение двигательных навыков, связанных с ходьбой, часто предшествует формальному диагнозу деменции, — объясняет доктор медицинских наук Александр Ордубади.

В то же время невролог Центра здоровья Провиденс Сент Джонс Сегил Клиффорд отмечает, что некоторые типы деменции, например болезнь Паркинсона и деменция с тельцами Леви, могут увеличивать риск падений.

Авторы исследования утверждают, что падение определенной части участников исследования могли являться предвестниками деменции. То есть травмирование может как увеличивать риски развития заболевания, так и являться его признаком .

Именно поэтому команда ученых рекомендует медицинским работникам дополнительно проводить простое когнитивное тестирование пожилых людей, травмировавшихся из-за падения. По их мнению, это поможет вовремя выявить деменцию и помочь справиться с ее проявлениями.

Больше по теме

Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Исследователи выявили новые неожиданные причины деменции
деменция
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Названы напитки для замедления старения мозга и противодействия развитию деменции
Чай
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Ученые узнали, какие два напитка уменьшают риск деменции
чай

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?