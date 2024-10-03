Науковці з'ясували, що травматичні падіння на 21% збільшують ризик подальшого стрімкого розвитку деменції та хвороби Альцгеймера у людей похилого віку.

Що відомо про вплив травм внаслідок падіння на розвиток деменції

Зокрема, як зазначає портал Medical News Today , команда науковців проаналізувала інформацію більш ніж 2 млн людей, які отримали травми внаслідок падіння і чий середній вік складав 78 років.

З’ясувалось, що дорослі у віці старше 65 років із досвідом травматичного падіння були більш схильні до розвитку деменції.

Зокрема, 10,6% учасників дослідження після падіння отримали діагноз хвороби Альцгеймера або іншої форми деменції.

Деменція

За словами науковців, такі хвороби як різні типи деменцій та хвороба Альцгеймера є результатом прогресуючої загибелі клітин мозку та нейронів.

Ситуація з часом здатна погіршуватись.Водночас посиленню симптомів можуть сприяти травми голови, внаслідок яких ушкоджуються клітини головного мозку.

Науковці зазначають, що деякі типи черепно-мозкових травм (особливо, якщо вони повторюються) можуть збільшити ризик певних типів деменції в подальшому житті.

Загалом досвід травмування збільшував ймовірність розвитку когнітивного зниження серед літніх людей на 21%.

Що відомо про зв’язок між деменціями та падіннями

За словами провідного автора дослідження Моллі Джарман, зв’язок може бути і зворотнім, адже хворі на деменцію через когнітивні порушення часто мають складнощі з координацією.

Не виключено, що перші симптоми розладів могли стати причиною того, що учасники дослідження зазнавали травмування.

Ходьба вимагає значних когнітивних здібностей, щоб координувати рухи, підтримувати рівновагу та безпечно орієнтуватися в навколишньому середовищі. Порушення рухових навичок, пов’язаних із ходьбою, часто передує формальному діагнозу деменції, — пояснює доктор медичних наук Александр Ордубаді. Поширити

У той же час невролог Центру здоров’я Провіденс Сент Джонс Сегіл Кліффорд зазначає, що деякі типи деменції, як-от хвороба Паркінсона та деменція з тільцями Леві, можуть збільшувати ризик падінь.

Автори дослідження стверджують, що падіння певної частини учасників дослідження могли бути передвісниками деменції. Тобто травмування може як збільшувати ризики розвитку захворювання, так і бути його ознакою.

Саме тому команда науковців рекомендує медичним працівникам додатково проводити просте когнітивне тестування людей похилого віку, які травмувалися через падіння. На їхню думку, це може допомогти вчасно виявити деменцію та допомогти впоратися з її проявами.