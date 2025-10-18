Демі Мур відмовляється від побачень з чоловіками — яка причина

62-річна Демі Мур, яка залишається однією з найвідоміших холостячок Голлівуду і саме переживає професійне відродження, відмовляється від побачень.

Демі Мур зосередилася на кар’єрі

Інсайдер розповів, що акторка обережно ставиться до нових романтичних стосунків ще після розлучення з третім чоловіком Ештоном Катчером у 2011 році:

Демі має погану звичку відкладати все своє життя та ідентичність, коли заводить нові стосунки. Її роман із Ештоном поглинув кар'єру, і вона почала повертатися до професійного життя лише протягом останнього року. Поширити

У 2013 році зірку пов'язували з ресторатором Гаррі Мортоном та барабанником музичного колективу "Dead Sara" Шоном Фрайдеєм. Лише майже через десять років вона зійшлася з шеф-кухарем Даніелем Хаммом, але вже за рік вони розійшлися.

Ще однією причиною відмов від романтичних стосунків є те, що Мур активно підтримує свого другого чоловіка, батька трьох доньок Брюса Вілліса, який бореться з фронтотемпоральною деменцією.

Демі Мур