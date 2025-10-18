Демі Мур відмовляється від побачень з чоловіками — яка причина

62-річна Демі Мур, яка залишається однією з найвідоміших холостячок Голлівуду і саме переживає професійне відродження, відмовляється від побачень.
Головні тези:
- Демі Мур покладає більший акцент на свою кар'єру після розлучення з Ештоном Катчером у 2011 році.
- Акторка уникає нових романтичних стосунків, оскільки її попередні зв'язки впливали на її кар'єру та особистість.
- Підтримка другого чоловіка Демі Мур, Брюса Вілліса, який хворіє на фронтотемпоральну деменцію, стала для неї пріоритетом.
Демі Мур зосередилася на кар’єрі
Інсайдер розповів, що акторка обережно ставиться до нових романтичних стосунків ще після розлучення з третім чоловіком Ештоном Катчером у 2011 році:
У 2013 році зірку пов'язували з ресторатором Гаррі Мортоном та барабанником музичного колективу "Dead Sara" Шоном Фрайдеєм. Лише майже через десять років вона зійшлася з шеф-кухарем Даніелем Хаммом, але вже за рік вони розійшлися.
Ще однією причиною відмов від романтичних стосунків є те, що Мур активно підтримує свого другого чоловіка, батька трьох доньок Брюса Вілліса, який бореться з фронтотемпоральною деменцією.
Демі відмовляється від чоловіків, які цікавляться нею. Пропозиції зніматися у фільмах зараз для неї набагато цікавіші, ніж романтичні вечері чи поїздки.
