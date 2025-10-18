Деми Мур отказывается от свиданий с мужчинами — какая причина
Деми Мур отказывается от свиданий с мужчинами — какая причина

Источник:  Radar Online

62-летняя Деми Мур, остающаяся одной из самых известных холостячек Голливуда и переживающая профессиональное возрождение, отказывается от свиданий.

  • Деми Мур отказывается от свиданий из-за уклонения от новых романтических отношений после влияния предыдущих связей на ее карьеру и личность.
  • Актриса придает приоритет карьере после развода с Эштоном Катчером в 2011 году и активно участвует в профессиональном возрождении.
  • Поддержка второго мужа, Брюса Уиллиса, страдающего фронтотемпоральной деменцией, играет важную роль в решении Деми Мур отказаться от романтических отношений.

Деми Мур сосредоточилась на карьере

Инсайдер рассказал, что актриса осторожно относится к новым романтическим отношениям еще после развода с третьим мужчиной Эштоном Катчером в 2011 году.

У Деми плохая привычка откладывать всю свою жизнь и идентичность, когда заводит новые отношения. Ее роман с Эштоном поглотил карьеру, и она начала возвращаться в профессиональную жизнь только за последний год.

В 2013 году звезду связывали с ресторатором Гарри Мортоном и барабанщиком музыкального коллектива "Dead Sara" Шоном Фрайдеем. Лишь спустя почти десять лет она сошлась с шеф-поваром Даниэлем Хаммом, но уже через год они разошлись.

Еще одной причиной отказов от романтических отношений является то, что Мур активно поддерживает своего второго мужа, отца трех дочерей Брюса Уиллиса, борющегося с фронтотемпоральной деменцией.

Деми отказывается от интересующихся ею мужчин. Предложения сниматься в фильмах сейчас для нее гораздо более интересны, чем романтические ужины или поездки.

Деми Мур снова в центре внимания

