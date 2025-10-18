Деми Мур отказывается от свиданий с мужчинами — какая причина

62-летняя Деми Мур, остающаяся одной из самых известных холостячек Голливуда и переживающая профессиональное возрождение, отказывается от свиданий.

Деми Мур сосредоточилась на карьере

Инсайдер рассказал, что актриса осторожно относится к новым романтическим отношениям еще после развода с третьим мужчиной Эштоном Катчером в 2011 году.

У Деми плохая привычка откладывать всю свою жизнь и идентичность, когда заводит новые отношения. Ее роман с Эштоном поглотил карьеру, и она начала возвращаться в профессиональную жизнь только за последний год. Поделиться

В 2013 году звезду связывали с ресторатором Гарри Мортоном и барабанщиком музыкального коллектива "Dead Sara" Шоном Фрайдеем. Лишь спустя почти десять лет она сошлась с шеф-поваром Даниэлем Хаммом, но уже через год они разошлись.

Еще одной причиной отказов от романтических отношений является то, что Мур активно поддерживает своего второго мужа, отца трех дочерей Брюса Уиллиса, борющегося с фронтотемпоральной деменцией.

