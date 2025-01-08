Все шокированы. Деми Мур начали обвинять в педофилии — видео

Недавний триумф американской актрисы Деми Мур, которая получила свой первый "Золотой глобус", неожиданно обернулся для нее громким скандалом.
Главные тезисы
- Люди возмущены страстным поцелуем Деми Мур с 15-летним актером.
- В сети призывают забрать у актрисы награду из-за ее шокирующего поступка.
Почему Деми Мур обвиняют в педофилии
Пользователи сети не скрывают, что их шокировало видео 40-летней давности, только сейчас привлекшее к себе внимание общества.
На нем Деми Мур страстно целует в губы 15-летнего актера Филиппа Танзини.
Что важно понимать, на тот момент актрисе было 19 лет, то есть она была совершеннолетней, в отличие от своего коллеги.
Актеры вместе играла в киноленте "Главный госпиталь", где успели подружиться. Поцелуй произошел по инициативе Деми во время празднования 15-летия Танзини.
Танзини и сам никогда не скрывал, что в восторге от коллеги и хотел бы с ней быть вместе.
Более того, подросток в шутку попросил, чтобы оператор не показывал этот ролик тогдашнему мужу Деми — рок-музыканту Фредди Муру.
Как на это скандальное видео отреагировали пользователи сети
Я возмущена ее поступком! Надо забрать у нее награду;
Если это не педофилия, то что это такое?!;
Все шокированы, что в Голливуде до сих пор игнорируют подобные поступки, словно их вообще не было;
Всегда обожала Деми Мур, однако здесь явно перешла черту…;
Я не могла не это смотреть — это не нормально!;
Когда-то Деми Мур поцеловала мальчика в губы, а теперь выиграла "Золотой глобус"? Нам нельзя так просто игнорировать это;
Не знаю, почему этот скандал снова воскрес, но о таком точно нужно говорить. Деми поступила ужасно;
Куда катится этот мир и что с этим делать?
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