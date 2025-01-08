Все шокированы. Деми Мур начали обвинять в педофилии — видео
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации

Все шокированы. Деми Мур начали обвинять в педофилии — видео

Деми Мур
Читати українською
Источник:  Daily Mail

Недавний триумф американской актрисы Деми Мур, которая получила свой первый "Золотой глобус", неожиданно обернулся для нее громким скандалом.

Главные тезисы

  • Люди возмущены страстным поцелуем Деми Мур с 15-летним актером.
  • В сети призывают забрать у актрисы награду из-за ее шокирующего поступка.

Почему Деми Мур обвиняют в педофилии

Пользователи сети не скрывают, что их шокировало видео 40-летней давности, только сейчас привлекшее к себе внимание общества.

На нем Деми Мур страстно целует в губы 15-летнего актера Филиппа Танзини.

Что важно понимать, на тот момент актрисе было 19 лет, то есть она была совершеннолетней, в отличие от своего коллеги.

Актеры вместе играла в киноленте "Главный госпиталь", где успели подружиться. Поцелуй произошел по инициативе Деми во время празднования 15-летия Танзини.

Я его очень люблю. Он один из моих любимых людей. Он действительно потрясающий, и я его очень люблю, — откровенно признается Деми Мур во время видео.

Танзини и сам никогда не скрывал, что в восторге от коллеги и хотел бы с ней быть вместе.

Более того, подросток в шутку попросил, чтобы оператор не показывал этот ролик тогдашнему мужу Деми — рок-музыканту Фредди Муру.

Как на это скандальное видео отреагировали пользователи сети

  • Я возмущена ее поступком! Надо забрать у нее награду;

  • Если это не педофилия, то что это такое?!;

  • Все шокированы, что в Голливуде до сих пор игнорируют подобные поступки, словно их вообще не было;

  • Всегда обожала Деми Мур, однако здесь явно перешла черту…;

  • Я не могла не это смотреть — это не нормально!;

  • Когда-то Деми Мур поцеловала мальчика в губы, а теперь выиграла "Золотой глобус"? Нам нельзя так просто игнорировать это;

  • Не знаю, почему этот скандал снова воскрес, но о таком точно нужно говорить. Деми поступила ужасно;

  • Куда катится этот мир и что с этим делать?

Больше по теме

Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Анджелина Джоли обратила внимание на молодого голливудского актера — фото
Джоли
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Актриса Кира Найтли шокировала признанием о своих проблем в Голливуде
Кира Найтли
Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
Главный "вампир" Голливуда снимется в мини-сериале о войне РФ против Украины
Пол Уэсли

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?