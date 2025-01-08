Все шокированы. Деми Мур начали обвинять в педофилии — видео

Недавний триумф американской актрисы Деми Мур, которая получила свой первый "Золотой глобус", неожиданно обернулся для нее громким скандалом.

Почему Деми Мур обвиняют в педофилии

Пользователи сети не скрывают, что их шокировало видео 40-летней давности, только сейчас привлекшее к себе внимание общества.

На нем Деми Мур страстно целует в губы 15-летнего актера Филиппа Танзини.

Что важно понимать, на тот момент актрисе было 19 лет, то есть она была совершеннолетней, в отличие от своего коллеги.

Актеры вместе играла в киноленте "Главный госпиталь", где успели подружиться. Поцелуй произошел по инициативе Деми во время празднования 15-летия Танзини.

Я его очень люблю. Он один из моих любимых людей. Он действительно потрясающий, и я его очень люблю, — откровенно признается Деми Мур во время видео. Поделиться

Танзини и сам никогда не скрывал, что в восторге от коллеги и хотел бы с ней быть вместе.

Более того, подросток в шутку попросил, чтобы оператор не показывал этот ролик тогдашнему мужу Деми — рок-музыканту Фредди Муру.

Как на это скандальное видео отреагировали пользователи сети