Усі шоковані. Демі Мур почали звинувачувати у педофілії — відео

Нещодавній тріумф американської акторки Демі Мур, яка отримала свій перший "Золотий глобус", неочікувано обернувся для неї гучним скандалом.

Чому Демі Мур звинувачують у педофілії

Користувачі мережі не приховують, що їх шокувало відео 40-річної давності, яке лише зараз привернуло до себе увагу суспільства.

На ньому Демі Мур пристрасно цілує у губи 15-річного актора Філіпа Танзіні.

Що важливо розуміти, на той момент акторці було 19 років — тобто вона була повнолітньою, на відміну від свого колеги.

Актори разом грала у кінострічці "Головний госпіталь", де встигли подружитися. Поцілунок стався з ініціативи Демі під час святкування 15-річчя Танзіні.

Я його дуже люблю. Він один з моїх найулюбленіших людей. Він справді приголомшливий, і я його дуже люблю, — відверто зізнається Демі Мур під час відео. Поширити

Танзіні й сам ніколи не приховував, що у захваті від своєї колеги та хотів би з нею бути разом.

Ба більше, підліток жартома попросив, щоб оператор не показував цей ролик тодійшньому чоловіку Демі — рок-музиканту Фредді Муру.

Як на це скандальне відео відреагували користувачі мережі