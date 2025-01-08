Усі шоковані. Демі Мур почали звинувачувати у педофілії — відео

Нещодавній тріумф американської акторки Демі Мур, яка отримала свій перший "Золотий глобус", неочікувано обернувся для неї гучним скандалом.
Головні тези:
- Люди обурені пристрасним поцілунком Демі Мур з 15-річним актором.
- У мережі закликають забрати в акторки нагороду через її шокуючий вчинок.
Чому Демі Мур звинувачують у педофілії
Користувачі мережі не приховують, що їх шокувало відео 40-річної давності, яке лише зараз привернуло до себе увагу суспільства.
На ньому Демі Мур пристрасно цілує у губи 15-річного актора Філіпа Танзіні.
Що важливо розуміти, на той момент акторці було 19 років — тобто вона була повнолітньою, на відміну від свого колеги.
Актори разом грала у кінострічці "Головний госпіталь", де встигли подружитися. Поцілунок стався з ініціативи Демі під час святкування 15-річчя Танзіні.
Танзіні й сам ніколи не приховував, що у захваті від своєї колеги та хотів би з нею бути разом.
Ба більше, підліток жартома попросив, щоб оператор не показував цей ролик тодійшньому чоловіку Демі — рок-музиканту Фредді Муру.
Як на це скандальне відео відреагували користувачі мережі
Я обурена її вчинком! Треба забрати у неї нагороду;
Якщо це не педофілія, то що це таке?!;
Усі шоковані, що в Голлівуді досі ігнорують подібні вчинки, ніби їх взагалі не було;
Завжди обожнювала Демі Мур, однак тут явно перетнула межу…;
Я не могла не це дивитися — це не нормально!;
Колись Демі Мур поцілувала хлопчика в губи, а тепер виграла "Золотий глобус"? Нам не можна так просто ігнорувати це;
Не знаю, чому цей скандал знову воскрес, але про таке точно потрібно говорити. Демі вчинила жахливо;
Куди котиться цей світ і що з цим робити?
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