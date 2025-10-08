"Ей снова 25". Деми Мур шокировала фанатов сменой имиджа

Известная голливудская актриса Деми Мур продолжает экспериментировать со своей внешностью и стилем. На этот раз звезда сменила прическу и ошеломила поклонников в разных уголках мира.
Главные тезисы
- Деми Мур вернулась к своему культовому образу с 90-х.
- Фанаты удивлены ее невероятным перевоплощением.
Деми Мур снова в центре внимания
Неожиданно для всех голливудская актриса решила повторить свою прическу, которую носила в 90-х годах.
Результатами своего эксперимента 62-летняя Деми поделилась в своих социальных сетях.
Звезда впервые за долгое время отстригла челку — в последний раз у нее была такая прическа еще в середине 1990-х.
Фанатам не только понравился новый образ звезды, но они также подметили, что он им давно знаком.
Как фанаты реагируют на новый образ Деми Мур:
О Боже! Ей снова 25! Как такое возможно?
Самый красивый цветок Голливуда!
Когда смотрю на Деми, то понимаю, что больше не боюсь стареть;
Я бы никогда не поверил, что ей 62 года! Максиму 35!
Не верю своим глазам — это просто космос!
Меня не нравится эта прическа, но Мур все равно роскошна;
Ты просто богиня, Деми!
