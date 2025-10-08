"Ей снова 25". Деми Мур шокировала фанатов сменой имиджа
"Ей снова 25". Деми Мур шокировала фанатов сменой имиджа

Деми Мур снова в центре внимания
Источник:  online.ua

Известная голливудская актриса Деми Мур продолжает экспериментировать со своей внешностью и стилем. На этот раз звезда сменила прическу и ошеломила поклонников в разных уголках мира.

Главные тезисы

  • Деми Мур вернулась к своему культовому образу с 90-х.
  • Фанаты удивлены ее невероятным перевоплощением.

Деми Мур снова в центре внимания

Неожиданно для всех голливудская актриса решила повторить свою прическу, которую носила в 90-х годах.

Результатами своего эксперимента 62-летняя Деми поделилась в своих социальных сетях.

Звезда впервые за долгое время отстригла челку — в последний раз у нее была такая прическа еще в середине 1990-х.

Фанатам не только понравился новый образ звезды, но они также подметили, что он им давно знаком.

Деми и сама вспомнила, что подобный образ был у ее героини в фильме "Стриптиз", который вышел на экраны в 1996 году. Сейчас она снимается в короткометражном фильме "Тигр" от Gucci. Актриса отблагодарила команду за то, что позволили ей повторить культовую прическу в новом проекте.

Как фанаты реагируют на новый образ Деми Мур:

  • О Боже! Ей снова 25! Как такое возможно?

  • Самый красивый цветок Голливуда!

  • Когда смотрю на Деми, то понимаю, что больше не боюсь стареть;

  • Я бы никогда не поверил, что ей 62 года! Максиму 35!

  • Не верю своим глазам — это просто космос!

  • Меня не нравится эта прическа, но Мур все равно роскошна;

  • Ты просто богиня, Деми!

