"Їй знову 25". Демі Мур шокувала фанатів зміною іміджу

Демі й сама згадала, що подібний образ був у її героїні у фільмі "Стриптиз", який вийшов на екрани у 1996 році. Зараз же вона знімається у короткометражному фільмі "Тигр" від Gucci. Акторка віддячила команді за те, що дозволили їй повторити культову зачіску в новому проєкті.