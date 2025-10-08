"Їй знову 25". Демі Мур шокувала фанатів зміною іміджу

Відома голлівудська акторка Демі Мур продовжує експериментувати зі своєю зовнішністю та стилем. Цього разу зірка змінила зачіску й приголомшила шанувальників у різних куточках світу.
Головні тези:
- Демі Мур повернулася до свого культового образу з 90-х.
- Фанати вражені її неймовірним перевтіленням.
Демі Мур знову у центрі уваги
Неочікувано для всіх голлівудська акторка вирішила повторити свою культову зачіску, яку носила в 90-х роках.
Результатами свого експерименту 62-річна Демі поділилася у своїх соціальних мережах.
Мур уперше за довгий час відстригла чубчик - востаннє вона мала таку зачіску ще в середині 1990-х.
Фанати не лише вподобали новий образ зірки, а й одразу підмітили, що він їм давно знайомий.
Як фанати реагують на новий образ Демі Мур:
О Боже! Їй знову 25! Як таке можливо?!
Найкрасивіша квітка Голлівуду!
Коли дивлюся на Демі, то розумію, що більше не боюся старіти;
Я б ніколи не повірив, що їй 62 роки! Максиму 35!
Не вірю своїм очам - це просто космос!
Мене не подобається ця зачіска, але Мур все одно розкішна;
Ти просто богиня, Демі!
