"Їй знову 25". Демі Мур шокувала фанатів зміною іміджу
Шоу-бізнес
Демі Мур знову у центрі уваги
Джерело:  online.ua

Відома голлівудська акторка Демі Мур продовжує експериментувати зі своєю зовнішністю та стилем. Цього разу зірка змінила зачіску й приголомшила шанувальників у різних куточках світу.

Головні тези:

  • Демі Мур повернулася до свого культового образу з 90-х.
  • Фанати вражені її неймовірним перевтіленням.

Неочікувано для всіх голлівудська акторка вирішила повторити свою культову зачіску, яку носила в 90-х роках.

Результатами свого експерименту 62-річна Демі поділилася у своїх соціальних мережах.

Мур уперше за довгий час відстригла чубчик - востаннє вона мала таку зачіску ще в середині 1990-х.

Фанати не лише вподобали новий образ зірки, а й одразу підмітили, що він їм давно знайомий.

Демі й сама згадала, що подібний образ був у її героїні у фільмі "Стриптиз", який вийшов на екрани у 1996 році. Зараз же вона знімається у короткометражному фільмі "Тигр" від Gucci. Акторка віддячила команді за те, що дозволили їй повторити культову зачіску в новому проєкті.

Як фанати реагують на новий образ Демі Мур:

  • О Боже! Їй знову 25! Як таке можливо?!

  • Найкрасивіша квітка Голлівуду!

  • Коли дивлюся на Демі, то розумію, що більше не боюся старіти;

  • Я б ніколи не повірив, що їй 62 роки! Максиму 35!

  • Не вірю своїм очам - це просто космос!

  • Мене не подобається ця зачіска, але Мур все одно розкішна;

  • Ти просто богиня, Демі!

