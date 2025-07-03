День армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ — Зеленський привітав бійців зі святом

3 липня Україна відзначає одразу два військових професійних свята — День армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ та День зенітних ракетних військ ПС ЗСУ. До воїнів звернулися з привітаннями Президент України Володимир Зеленський, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський і міністр оборони Рустем Умєров.
Головні тези:
- День армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ вшановує мужність і героїзм бійців, які щодня ризикують життям за захист України.
- Керівники країни, зокрема президент Зеленський та головнокомандувач Сирський, висловили подяку всім екіпажам та технічному складу армійської авіації за їх внесок у оборону держави.
- Бійці армійської авіації забезпечують вогневу підтримку, доставку десанту та зброї, евакуацію поранених, проявляючи високий рівень професіоналізму та відваги.
Україна вперше відзначає День армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ
Президент Володимир Зеленський відзначив значні результати, яких досягли воїни армійської авіації у захисті України.
Він подякував усім екіпажам та технічному складу армійської авіації за роботу і внесок в оборону держави.
Міністр оборони Рустем Умєров також привітав захисників.
Це свято тих, хто підіймає у небо бойові машини, хто працює на межі людських можливостей — пілотів, бортових екіпажів, техніків, інженерів. Ви стаєте очима і щитом для воїнів на землі. Саме ваша майстерність дозволяє евакуювати поранених, доставляти боєприпаси й підкріплення, прикривати найскладніші напрямки та влучно бити по ворогу.
За його словами, армійська авіація щодня доводить, що сила України — не лише на землі, а й у повітрі.
Головнокомандувач Збройних Сил України, генерал Олександр Сирський, звернувся з привітанням до воїнів, назвавши їх “наймобільнішим родом військ” та відзначивши їхні героїчні операції, зокрема прорив до заблокованого Маріуполя.
Олександр Сирський підкреслив, що бійці армійської авіації не раз діяли на межі можливого.
Головнокомандувач схарактеризував армійську авіацію Сухопутних військ як поєднання професійності, майстерності та сміливості.
Дякую кожному воїну армійської авіації за чин, вірність присязі та відвагу. Бажаю міцного здоров’я, професійного зростання та удачі.
Він також вшанував пам’ять полеглих героїв: “Схиляю голову в пошані загиблих героїв, які віддали життя, аби Україна перемогла”.
Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Олександр Сирський також привітав воїнів зенітних ракетних військ.
Сирський нагадав, що ворог починав війну з повітря і був впевнений у знищенні української ППО.
Але вже в перші дні, коли його борти один за одним падали з неба, стало ясно: ви є. І ви працюєте.
Він відзначив неймовірну еволюцію, яку пройшли зенітні ракетні війська за роки війни: освоїли сучасні західні ЗРК, інтегрували їх із попередніми зразками, створили унікальну мережу оборони, навчилися самі та навчають інших.
Він подякував кожному, хто несе службу, та висловив впевненість у перемозі: “Впевнений, що ми переможемо, втримаємо наше небо і нашу землю. Слава Україні! Героям слава!”
День армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України відзначається щороку 3 липня. Це нова подія, встановлена Указом Президента України №17/2025 від 8 січня 2025 року.
День армійської авіації Сухопутних військ Збройних сил України засновано з метою вшанування мужності та героїзму воїнів армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України, виявлених у боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України, а також започаткування сучасних військових традицій.
З 3 липня 2011 року своє професійне свято відзначають представники українських зенітних ракетних військ, яке було встановлено наказом Міністерства оборони України від 10.02.2011 — День зенітних ракетних військ Повітряних Сил України.
Проведення Дня зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗСУ сприяє усвідомленню суспільства важливості потужного та ефективного захисту у системі протиповітряної оборони країни.
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