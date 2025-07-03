День армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ — Зеленський привітав бійців зі святом

3 липня Україна відзначає одразу два військових професійних свята — День армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ та День зенітних ракетних військ ПС ЗСУ. До воїнів звернулися з привітаннями Президент України Володимир Зеленський, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський і міністр оборони Рустем Умєров.

Україна вперше відзначає День армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ

Президент Володимир Зеленський відзначив значні результати, яких досягли воїни армійської авіації у захисті України.

День армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ. День героїчних воїнів, на рахунку яких значні результати в захисті України. Вогнева підтримка, доставка десанту і зброї, евакуація поранених — бійці армійської авіації щодня саме там, де потрібно. Завжди памʼятатимемо ваші героїчні операції: Маріуполь, Зміїний і багато інших. Володимир Зеленський Президент України

Він подякував усім екіпажам та технічному складу армійської авіації за роботу і внесок в оборону держави.

Вічна шана й памʼять усім полеглим захисникам і захисницям армійської авіації. Пишаємося кожним і кожною. Поширити

Міністр оборони Рустем Умєров також привітав захисників.

Це свято тих, хто підіймає у небо бойові машини, хто працює на межі людських можливостей — пілотів, бортових екіпажів, техніків, інженерів. Ви стаєте очима і щитом для воїнів на землі. Саме ваша майстерність дозволяє евакуювати поранених, доставляти боєприпаси й підкріплення, прикривати найскладніші напрямки та влучно бити по ворогу.

За його словами, армійська авіація щодня доводить, що сила України — не лише на землі, а й у повітрі.

Дякую кожному, хто служить в армійській авіації. Дякую всім, хто підтримує її роботу на землі. Ваша відвага і професіоналізм — одна з основ нашої сили. Слава армійській авіації! Слава Збройним силам України! Рустем Умєров Міністр оборони України

Головнокомандувач Збройних Сил України, генерал Олександр Сирський, звернувся з привітанням до воїнів, назвавши їх “наймобільнішим родом військ” та відзначивши їхні героїчні операції, зокрема прорив до заблокованого Маріуполя.

Шановні воїни армійської авіації! Бойові побратими! Сьогодні ми відзначаємо День армійської авіації — наймобільнішого роду військ у складі Сухопутних військ Збройних Сил України. Це день тих, хто тримає фронт із неба: завдає ударів по ворогу на передовій, доставляє десанти і боєприпаси, евакуйовує поранених, щоночі бере участь у відбитті атак “Шахедів”. Поширити

Олександр Сирський підкреслив, що бійці армійської авіації не раз діяли на межі можливого.

Так, в історію воєн вписані героїчні операції армійської авіації СВ ЗС України з проривом до заблокованого Маріуполя, коли українські вертольоти доставляли боєприпаси і вивозили поранених. І сьогодні ви на висоті — виконуєте бойові завдання, які підвищують оперативність дій підрозділів, рятують життя, наближають перемогу. Олександр Сирський Головнокомандувач ЗСУ

Головнокомандувач схарактеризував армійську авіацію Сухопутних військ як поєднання професійності, майстерності та сміливості.

Дякую кожному воїну армійської авіації за чин, вірність присязі та відвагу. Бажаю міцного здоров’я, професійного зростання та удачі.

Він також вшанував пам’ять полеглих героїв: “Схиляю голову в пошані загиблих героїв, які віддали життя, аби Україна перемогла”.

Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Олександр Сирський також привітав воїнів зенітних ракетних військ.

Щиро вітаю захисників та захисниць українського неба в День зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України! Саме ви — зенітники, ракетники, фахівці протиповітряної оборони — щодня доводите, що небо України належить нам. Поширити

Сирський нагадав, що ворог починав війну з повітря і був впевнений у знищенні української ППО.

Але вже в перші дні, коли його борти один за одним падали з неба, стало ясно: ви є. І ви працюєте.

Він відзначив неймовірну еволюцію, яку пройшли зенітні ракетні війська за роки війни: освоїли сучасні західні ЗРК, інтегрували їх із попередніми зразками, створили унікальну мережу оборони, навчилися самі та навчають інших.

Сьогодні ваші підрозділи знищують переважну більшість ворожих повітряних цілей навіть у найскладніших умовах. Після кожного бою — розбір, аналіз, удосконалення. Це і є суть зенітних ракетних військ: інженерна сила, освічене командування, технологічна адаптивність, характер. Поширити

Він подякував кожному, хто несе службу, та висловив впевненість у перемозі: “Впевнений, що ми переможемо, втримаємо наше небо і нашу землю. Слава Україні! Героям слава!”

Український гелікоптер

День армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України відзначається щороку 3 липня. Це нова подія, встановлена Указом Президента України №17/2025 від 8 січня 2025 року.

День армійської авіації Сухопутних військ Збройних сил України засновано з метою вшанування мужності та героїзму воїнів армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України, виявлених у боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України, а також започаткування сучасних військових традицій.

З 3 липня 2011 року своє професійне свято відзначають представники українських зенітних ракетних військ, яке було встановлено наказом Міністерства оборони України від 10.02.2011 — День зенітних ракетних військ Повітряних Сил України.