День армейской авиации Сухопутных войск ВСУ — Зеленский поздравил бойцов с праздником

3 июля Украина отмечает сразу два военных профессиональных праздника - День армейской авиации Сухопутных войск ВСУ и День зенитных ракетных войск ПС ВСУ. К воинам обратились с поздравлениями Президент Украины Владимир Зеленский, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и министр обороны Рустем Умеров.

Украина впервые отмечает День армейской авиации Сухопутных войск ВСУ

Президент Владимир Зеленский отметил значительные результаты, которых добились воины армейской авиации в защите Украины.

День армейской авиации Сухопутных войск ВСУ. День героических воинов, на счету которых значительны результаты защиты Украины. Огневая поддержка, доставка десанта и оружия, эвакуация раненых – бойцы армейской авиации каждый день именно там, где нужно. Всегда будем помнить ваши героические операции: Мариуполь, Змеиный и многие другие. Владимир Зеленский Президент Украины

Он поблагодарил всех экипажей и технический состав армейской авиации за работу и вклад в оборону государства.

Вечное уважение и память всем павшим защитникам и защитницам армейской авиации. Гордимся каждым и каждым. Поделиться

Министр обороны Рустем Умеров также поздравил защитников.

Это праздник тех, кто поднимает в небо боевые машины, кто работает на грани человеческих возможностей — пилотов, бортовых экипажей, техников, инженеров. Вы становитесь глазами и щитом для воинов на земле.

По его словам, армейская авиация каждый день доказывает, что сила Украины не только на земле, но и в воздухе.

Спасибо каждому, кто служит в армейской авиации. Благодарю всех, кто поддерживает ее работу на земле. Ваша отвага и профессионализм – одна из основ нашей силы. Слава армейской авиации! Слава Вооруженным силам Украины! Рустем Умеров Министр обороны Украины

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины, генерал Александр Сырский, обратился с поздравлением к воинам, назвав их "самым мобильным родом войск" и отметив их героические операции, в частности прорыв в заблокированный Мариуполь.

Уважаемые воины армейской авиации! Боевые собратья! Сегодня мы отмечаем День армейской авиации – самого мобильного рода войск в составе Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Это день тех, кто держит фронт с неба: наносит удары по врагу на передовой, доставляет десанты и боеприпасы, эвакуирует раненых, каждую ночь участвует в отражении атак "Шахедов". Поделиться

Александр Сырский подчеркнул, что бойцы армейской авиации не раз действовали на грани возможного.

Так, в историю войн вписаны героические операции армейской авиации ВС ВС Украины с прорывом в заблокированный Мариуполь, когда украинские вертолеты доставляли боеприпасы и вывозили раненых. И сегодня вы на высоте — выполняете боевые задания, которые повышают оперативность действий подразделений, спасают жизнь, приближают победу. Александр Сырский Главнокомандующий ВСУ

Главнокомандующий охарактеризовал армейскую авиацию Сухопутных войск как сочетание профессионализма, мастерства и смелости.

Благодарю каждого воина армейской авиации за чин, верность присяге и отвагу. Желаю крепкого здоровья, профессионального роста и удачи.

Он также почтил память павших героев: "Склоняю голову в почете погибших героев, отдавших жизнь, чтобы Украина победила".

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал Александр Сырский также поздравил воинов зенитных ракетных войск.

Поздравляю защитников и защитниц украинского неба в День зенитных ракетных войск Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины! Именно вы – зенитчики, ракетчики, специалисты противовоздушной обороны – ежедневно доказываете, что небо Украины принадлежит нам. Поделиться

Сырский напомнил, что враг начинал войну с воздуха и был уверен в уничтожении украинского ПВО.

Но уже в первые дни, когда его борта один за другим падали с неба, стало ясно: вы есть. И вы трудитесь.

Он отметил невероятную эволюцию, прошедшую зенитные ракетные войска за годы войны: освоили современные западные ЗРК, интегрировали их с предыдущими образцами, создали уникальную сеть обороны, научились сами и обучают других.

Сегодня ваши подразделения уничтожают подавляющее большинство вражеских воздушных целей даже в самых сложных условиях. После каждого боя – разбор, анализ, усовершенствование. Это и есть сущность зенитных ракетных войск: инженерная сила, образованное командование, технологическая адаптивность, характер. Поделиться

Он поблагодарил каждого, кто несет службу, и выразил уверенность в победе: "Уверен, что мы победим, удержим наше небо и нашу землю. Слава Украине! Героям слава!"

Украинский вертолет

День армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных сил Украины отмечается ежегодно 3 июля. Это новое событие, установленное Указом Президента Украины №17/2025 от 8 января 2025 года.

День армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных сил Украины основан с целью чествования мужества и героизма воинов армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, выявленных в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Украины, а также начало современных военных традиций.

С 3 июля 2011 свой профессиональный праздник отмечают представители украинских зенитных ракетных войск, который был установлен приказом Министерства обороны Украины от 10.02.2011 — День зенитных ракетных войск Воздушных Сил Украины.