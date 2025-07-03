День армейской авиации Сухопутных войск ВСУ — Зеленский поздравил бойцов с праздником

3 июля Украина отмечает сразу два военных профессиональных праздника - День армейской авиации Сухопутных войск ВСУ и День зенитных ракетных войск ПС ВСУ. К воинам обратились с поздравлениями Президент Украины Владимир Зеленский, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и министр обороны Рустем Умеров.
Главные тезисы
- В Украине отмечают День армейской авиации Сухопутных войск ВСУ и День зенитных ракетных войск ПС ВСУ.
- Бойцы армейской авиации обеспечивают огневую поддержку, доставку десанта и оружия, проявляя высокий уровень профессионализма и отваги.
- Президент Зеленский и главнокомандующий ВСУ выразили благодарность всем экипажам и техническому составу армейской авиации за их вклад в оборону государства.
Украина впервые отмечает День армейской авиации Сухопутных войск ВСУ
Президент Владимир Зеленский отметил значительные результаты, которых добились воины армейской авиации в защите Украины.
Он поблагодарил всех экипажей и технический состав армейской авиации за работу и вклад в оборону государства.
Министр обороны Рустем Умеров также поздравил защитников.
Это праздник тех, кто поднимает в небо боевые машины, кто работает на грани человеческих возможностей — пилотов, бортовых экипажей, техников, инженеров. Вы становитесь глазами и щитом для воинов на земле.
По его словам, армейская авиация каждый день доказывает, что сила Украины не только на земле, но и в воздухе.
Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины, генерал Александр Сырский, обратился с поздравлением к воинам, назвав их "самым мобильным родом войск" и отметив их героические операции, в частности прорыв в заблокированный Мариуполь.
Александр Сырский подчеркнул, что бойцы армейской авиации не раз действовали на грани возможного.
Главнокомандующий охарактеризовал армейскую авиацию Сухопутных войск как сочетание профессионализма, мастерства и смелости.
Благодарю каждого воина армейской авиации за чин, верность присяге и отвагу. Желаю крепкого здоровья, профессионального роста и удачи.
Он также почтил память павших героев: "Склоняю голову в почете погибших героев, отдавших жизнь, чтобы Украина победила".
Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал Александр Сырский также поздравил воинов зенитных ракетных войск.
Сырский напомнил, что враг начинал войну с воздуха и был уверен в уничтожении украинского ПВО.
Но уже в первые дни, когда его борта один за другим падали с неба, стало ясно: вы есть. И вы трудитесь.
Он отметил невероятную эволюцию, прошедшую зенитные ракетные войска за годы войны: освоили современные западные ЗРК, интегрировали их с предыдущими образцами, создали уникальную сеть обороны, научились сами и обучают других.
Он поблагодарил каждого, кто несет службу, и выразил уверенность в победе: "Уверен, что мы победим, удержим наше небо и нашу землю. Слава Украине! Героям слава!"
День армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных сил Украины отмечается ежегодно 3 июля. Это новое событие, установленное Указом Президента Украины №17/2025 от 8 января 2025 года.
День армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных сил Украины основан с целью чествования мужества и героизма воинов армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, выявленных в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Украины, а также начало современных военных традиций.
С 3 июля 2011 свой профессиональный праздник отмечают представители украинских зенитных ракетных войск, который был установлен приказом Министерства обороны Украины от 10.02.2011 — День зенитных ракетных войск Воздушных Сил Украины.
Проведение Дня зенитных ракетных войск Воздушных сил ВСУ способствует осознанию общества важности мощной и эффективной защиты в системе противовоздушной обороны страны.
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