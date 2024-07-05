День без відключень світла. Укренерго оприлюднило графік режимних вимірів у кожній області

З 9 по 24 липня проводитимуться заміри фактичного споживання електроенергії в усіх областях України, через що кожен регіон матиме день без застосування графіків відключень.
Головні тези:
- У липні в Україні проводяться режимні виміри фактичного споживання електроенергії в усіх областях країни.
- Кожен регіон матиме день без відключень світла з 9 по 24 липня.
- Це дозволить забезпечити краще прогнозування роботи енергосистеми та розподіл потужності між регіонами.
- У разі дефіциту енергії внаслідок російських атак обмеження споживання можуть бути введені, але енергетики роблять все можливе, щоб мінімізувати дискомфорт для споживачів.
- Детальнішу інформацію про графіки відключень можна отримати від обленерго у конкретному регіоні.
У кожній області України буде у липні день без відключень світла
Про це повідомляє пресслужба НЕК Укренерго.
Зазначається, що такі виміри проводяться щороку — взимку та влітку — і дозволяють енергетикам краще прогнозувати режими роботи енергосистеми країни.
У разі відсутності масованих атак на енергетичну інфраструктуру, орієнтовний графік режимних вимірів такий:
9 липня: Дніпропетровська область;
10 липня: м. Київ;
11 липня: Київська, Хмельницька області;
12 липня: Донецька, Чернігівська, Одеська області;
16 липня: Запорізька, Вінницька, Рівненська області;
18 липня: Волинська, Львівська; Чернівецька області;
19 липня: Тернопільська; Полтавська, Херсонська, Закарпатська області;
23 липня: Черкаська, Харківська, Миколаївська області;
24 липня: Житомирська, Івано-Франківська, Сумська, Кіровоградська області.
В Укренерго пояснили, що аналіз отриманих даних дозволить надалі забезпечити більш рівномірний та коректний розподіл наявної в системі потужності між регіонами. Крім того, енергетики отримають точніші дані про те, як розвивати енергосистему, підвищуючи її стійкість до російських атак.
Водночас через дефіцит енергії у системі, спричинений масованими російськими атаками, в областях, де не проводяться виміри в конкретний день, обмеження споживання можуть бути дещо змінені.
Київ та 4 області України матимуть жорсткіший графік виключення світла 5 липня
Про це повідомляють ДТЕК та Укренерго.
5 липня: за вказівкою "Укренерго" графіки відключень завтра застосовуватимуться протягом усієї доби, — сказано у повідомленні ДТЕК.
У компанії нагадали, що у Києві, Київській, Одеській, Донецькій та Дніпропетровській областях світло можуть відключати у "сірій" зоні.
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