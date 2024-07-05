День без відключень світла. Укренерго оприлюднило графік режимних вимірів у кожній області
Категорія
Економіка
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День без відключень світла. Укренерго оприлюднило графік режимних вимірів у кожній області

Світло
Джерело:  Укренерго

З 9 по 24 липня проводитимуться заміри фактичного споживання електроенергії в усіх областях України, через що кожен регіон матиме день без застосування графіків відключень.

Головні тези:

  • У липні в Україні проводяться режимні виміри фактичного споживання електроенергії в усіх областях країни.
  • Кожен регіон матиме день без відключень світла з 9 по 24 липня.
  • Це дозволить забезпечити краще прогнозування роботи енергосистеми та розподіл потужності між регіонами.
  • У разі дефіциту енергії внаслідок російських атак обмеження споживання можуть бути введені, але енергетики роблять все можливе, щоб мінімізувати дискомфорт для споживачів.
  • Детальнішу інформацію про графіки відключень можна отримати від обленерго у конкретному регіоні.

У кожній області України буде у липні день без відключень світла

З 9 по 24 липня в усіх областях будуть змінені графіки відключень. У кожній області в один із днів протягом цих двох тижнів не буде обмежень. В інші дні обмеження споживання будуть відбуватися згідно з графіками, опублікованими обленерго в кожному регіоні. Це необхідно для того, щоб були проведені вимірювання фактичного споживання в кожній області.

Про це повідомляє пресслужба НЕК Укренерго.

Зазначається, що такі виміри проводяться щороку — взимку та влітку — і дозволяють енергетикам краще прогнозувати режими роботи енергосистеми країни.

У разі відсутності масованих атак на енергетичну інфраструктуру, орієнтовний графік режимних вимірів такий:

  • 9 липня: Дніпропетровська область;

  • 10 липня: м. Київ;

  • 11 липня: Київська, Хмельницька області;

  • 12 липня: Донецька, Чернігівська, Одеська області;

  • 16 липня: Запорізька, Вінницька, Рівненська області;

  • 18 липня: Волинська, Львівська; Чернівецька області;

  • 19 липня: Тернопільська; Полтавська, Херсонська, Закарпатська області;

  • 23 липня: Черкаська, Харківська, Миколаївська області;

  • 24 липня: Житомирська, Івано-Франківська, Сумська, Кіровоградська області.

Графік вимірів режиму споживання електроенергії

В Укренерго пояснили, що аналіз отриманих даних дозволить надалі забезпечити більш рівномірний та коректний розподіл наявної в системі потужності між регіонами. Крім того, енергетики отримають точніші дані про те, як розвивати енергосистему, підвищуючи її стійкість до російських атак.

Водночас через дефіцит енергії у системі, спричинений масованими російськими атаками, в областях, де не проводяться виміри в конкретний день, обмеження споживання можуть бути дещо змінені.

Більш конкретну інформацію щодо графіків відключень ви зможете отримати від обленерго у своєму регіоні. Але енергетики будуть робити все можливе, щоб споживачі не відчули додаткового дискомфорту через проведення вимірів.

Київ та 4 області України матимуть жорсткіший графік виключення світла 5 липня

Про це повідомляють ДТЕК та Укренерго.

5 липня: за вказівкою "Укренерго" графіки відключень завтра застосовуватимуться протягом усієї доби, — сказано у повідомленні ДТЕК.

У компанії нагадали, що у Києві, Київській, Одеській, Донецькій та Дніпропетровській областях світло можуть відключати у "сірій" зоні.

В Укренерго уточнили, що з 00:00 до 03:00 та з 23:00 до 24:00 будуть залучені дві черги графіків відключень, у решту годин — три черги.

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