День без відключень світла. Укренерго оприлюднило графік режимних вимірів у кожній області

З 9 по 24 липня проводитимуться заміри фактичного споживання електроенергії в усіх областях України, через що кожен регіон матиме день без застосування графіків відключень.

У кожній області України буде у липні день без відключень світла

З 9 по 24 липня в усіх областях будуть змінені графіки відключень. У кожній області в один із днів протягом цих двох тижнів не буде обмежень. В інші дні обмеження споживання будуть відбуватися згідно з графіками, опублікованими обленерго в кожному регіоні. Це необхідно для того, щоб були проведені вимірювання фактичного споживання в кожній області. Поширити

Про це повідомляє пресслужба НЕК Укренерго.

Зазначається, що такі виміри проводяться щороку — взимку та влітку — і дозволяють енергетикам краще прогнозувати режими роботи енергосистеми країни.

У разі відсутності масованих атак на енергетичну інфраструктуру, орієнтовний графік режимних вимірів такий:

9 липня: Дніпропетровська область;

10 липня: м. Київ;

11 липня: Київська, Хмельницька області;

12 липня: Донецька, Чернігівська, Одеська області;

16 липня: Запорізька, Вінницька, Рівненська області;

18 липня: Волинська, Львівська; Чернівецька області;

19 липня: Тернопільська; Полтавська, Херсонська, Закарпатська області;

23 липня: Черкаська, Харківська, Миколаївська області;

24 липня: Житомирська, Івано-Франківська, Сумська, Кіровоградська області.

Графік вимірів режиму споживання електроенергії

В Укренерго пояснили, що аналіз отриманих даних дозволить надалі забезпечити більш рівномірний та коректний розподіл наявної в системі потужності між регіонами. Крім того, енергетики отримають точніші дані про те, як розвивати енергосистему, підвищуючи її стійкість до російських атак.

Водночас через дефіцит енергії у системі, спричинений масованими російськими атаками, в областях, де не проводяться виміри в конкретний день, обмеження споживання можуть бути дещо змінені.

Більш конкретну інформацію щодо графіків відключень ви зможете отримати від обленерго у своєму регіоні. Але енергетики будуть робити все можливе, щоб споживачі не відчули додаткового дискомфорту через проведення вимірів. Поширити

Київ та 4 області України матимуть жорсткіший графік виключення світла 5 липня

Про це повідомляють ДТЕК та Укренерго.

5 липня: за вказівкою "Укренерго" графіки відключень завтра застосовуватимуться протягом усієї доби, — сказано у повідомленні ДТЕК.

У компанії нагадали, що у Києві, Київській, Одеській, Донецькій та Дніпропетровській областях світло можуть відключати у "сірій" зоні.