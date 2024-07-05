День без отключения света. Укрэнерго обнародовало график режимных измерений в каждой области

С 9 по 24 июля будут проводиться замеры фактического потребления электроэнергии во всех областях Украины, поэтому каждый регион будет иметь день без применения графиков отключений.

В каждой области Украины будет в июле день без отключений света

С 9 по 24 июля во всех областях будут изменены графики отключений. В каждой области в один из дней в течение двух недель не будет ограничений. В другие дни ограничения потребления будут происходить согласно графикам, опубликованным облэнерго в каждом регионе. Это необходимо для того, чтобы были произведены измерения фактического потребления в каждой области. Поделиться

Об этом сообщает пресс-служба НЭК Укрэнерго.

Отмечается, что такие измерения проводятся ежегодно — зимой и летом — и позволяют энергетикам лучше прогнозировать режимы работы энергосистемы страны.

В случае отсутствия массированных атак на энергетическую инфраструктуру, ориентировочный график режимных измерений таков:

9 июля: Днепропетровская область;

10 июля: г. Киев;

11 июля: Киевская, Хмельницкая области;

12 июля: Донецкая, Черниговская, Одесская области;

16 июля: Запорожская, Винницкая, Ровенская области;

18 июля: Волынская, Львовская; Черновицкая область;

19 июля: Тернопольская; Полтавской, Херсонской, Закарпатской области;

23 июля: Черкасская, Харьковская, Николаевская области;

24 июля: Житомирская, Ивано-Франковская, Сумская, Кировоградская области.

График измерений режима потребления электроэнергии

В Укрэнерго объяснили, что анализ полученных данных позволит в дальнейшем обеспечить более равномерное и корректное распределение существующей в системе мощности между регионами. Кроме того, энергетики получат более точные данные о том, как развивать энергосистему, повышая ее устойчивость к российским атакам.

В то же время из-за дефицита энергии в системе, вызванной массированными российскими атаками, в областях, где не проводятся замеры в конкретный день, ограничения потребления могут быть несколько изменены.

Более конкретную информацию о графиках отключений вы сможете получить от облэнерго в своем регионе. Но энергетики будут делать все возможное, чтобы потребители не испытали дополнительный дискомфорт из-за проведения измерений. Поделиться

Киев и 4 области Украины будут жестче график исключения света 5 июля

Об этом сообщают ДТЭК и Укрэнерго.

5 июля: по указанию "Укрэнерго" графики отключений завтра будут применяться в течение всех суток, — сказано в сообщении ДТЭК.

В компании напомнили, что в Киеве, Киевской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областях свет могут отключаться в "серой" зоне.