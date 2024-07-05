День без отключения света. Укрэнерго обнародовало график режимных измерений в каждой области

С 9 по 24 июля будут проводиться замеры фактического потребления электроэнергии во всех областях Украины, поэтому каждый регион будет иметь день без применения графиков отключений.
Главные тезисы
- С 9 по 24 июля в каждой области Украины будут проводиться измерения фактического потребления электроэнергии.
- Это позволит обеспечить лучшее прогнозирование работы энергосистемы и равномерное распределение мощности между регионами.
- Укрэнерго объяснило, что анализ полученных данных даст возможность улучшить распределение мощности и повысить устойчивость энергосистемы к российским атакам.
- В случае дефицита энергии из-за российских атак ограничения потребления могут быть введены, но энергетики стремятся минимизировать дискомфорт для потребителей.
- Получите подробную информацию о графиках отключений в своем регионе у облэнерго и узнайте, какие области подвержены жестким графикам выключения света.
В каждой области Украины будет в июле день без отключений света
Об этом сообщает пресс-служба НЭК Укрэнерго.
Отмечается, что такие измерения проводятся ежегодно — зимой и летом — и позволяют энергетикам лучше прогнозировать режимы работы энергосистемы страны.
В случае отсутствия массированных атак на энергетическую инфраструктуру, ориентировочный график режимных измерений таков:
9 июля: Днепропетровская область;
10 июля: г. Киев;
11 июля: Киевская, Хмельницкая области;
12 июля: Донецкая, Черниговская, Одесская области;
16 июля: Запорожская, Винницкая, Ровенская области;
18 июля: Волынская, Львовская; Черновицкая область;
19 июля: Тернопольская; Полтавской, Херсонской, Закарпатской области;
23 июля: Черкасская, Харьковская, Николаевская области;
24 июля: Житомирская, Ивано-Франковская, Сумская, Кировоградская области.
В Укрэнерго объяснили, что анализ полученных данных позволит в дальнейшем обеспечить более равномерное и корректное распределение существующей в системе мощности между регионами. Кроме того, энергетики получат более точные данные о том, как развивать энергосистему, повышая ее устойчивость к российским атакам.
В то же время из-за дефицита энергии в системе, вызванной массированными российскими атаками, в областях, где не проводятся замеры в конкретный день, ограничения потребления могут быть несколько изменены.
Киев и 4 области Украины будут жестче график исключения света 5 июля
Об этом сообщают ДТЭК и Укрэнерго.
5 июля: по указанию "Укрэнерго" графики отключений завтра будут применяться в течение всех суток, — сказано в сообщении ДТЭК.
В компании напомнили, что в Киеве, Киевской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областях свет могут отключаться в "серой" зоне.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-