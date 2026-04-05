"День електростанцій і мостів". Трамп жорстко пригрозив Ірану новими бомбардуваннями
Категорія
Політика
Дата публікації

Donald Trump
Трамп
Read in English

Президент США Дональд Трамп підвищив рівень погроз на адресу Ірану, знову закликавши країну до відкриття Ормузької протоки.

Головні тези:

  • Президент США Дональд Трамп загострює конфлікт із Іраном, погрожуючи новими бомбардуваннями.
  • Трамп закликає Іран відкрити Ормузьку протоку та погрожує наслідками у разі відмови.

Трамп визначив день нових бомбардувань Ірану

Про це він повідомив у Truth Social.

Зауважимо, що Трамп уже неодноразово погрожував Ірану, встановлював дедлайни, але сьогодні він вирішив висловитися в більш грубій формі.

Цього разу він натякнув, що у вівторок бомбитиме в Ірані електростанції та мости, написавши, що цей день стане "днем електростанцій і днем мостів".

Нічого подібного ще не було (йдеться про майбутні удари — ред.). Відкрийте цю чортову (Ормузьку — ред.) протоку, ви, божевільні убл*дки, інакше будете жити в пеклі — просто дивіться! Слава Аллаху.

Пост Трампа

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп уже неодноразово говорив, що має намір закінчити війну проти Ірану протягом двох-трьох тижнів. При цьому давав зрозуміти, що може це зробити навіть без відкриття Ормузької протоки, оскільки США від неї не залежать.

При цьому паралельно він суперечить у тих чи інших виступах, закликаючи, щоб Іран все таки відкрив протоку. Наприклад, учора 4 квітня він анонсував у соцмережах, що знову дає Ірану 48 годин на відкриття протоки. В іншому разі на країну чекає пекло.

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?