"День електростанцій і мостів". Трамп жорстко пригрозив Ірану новими бомбардуваннями

Президент США Дональд Трамп підвищив рівень погроз на адресу Ірану, знову закликавши країну до відкриття Ормузької протоки.
Головні тези:
- Президент США Дональд Трамп загострює конфлікт із Іраном, погрожуючи новими бомбардуваннями.
- Трамп закликає Іран відкрити Ормузьку протоку та погрожує наслідками у разі відмови.
Трамп визначив день нових бомбардувань Ірану
Про це він повідомив у Truth Social.
Цього разу він натякнув, що у вівторок бомбитиме в Ірані електростанції та мости, написавши, що цей день стане "днем електростанцій і днем мостів".
Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп уже неодноразово говорив, що має намір закінчити війну проти Ірану протягом двох-трьох тижнів. При цьому давав зрозуміти, що може це зробити навіть без відкриття Ормузької протоки, оскільки США від неї не залежать.
