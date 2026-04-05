"День електростанцій і мостів". Трамп жорстко пригрозив Ірану новими бомбардуваннями

Трамп визначив день нових бомбардувань Ірану

Про це він повідомив у Truth Social.

Зауважимо, що Трамп уже неодноразово погрожував Ірану, встановлював дедлайни, але сьогодні він вирішив висловитися в більш грубій формі.

Цього разу він натякнув, що у вівторок бомбитиме в Ірані електростанції та мости, написавши, що цей день стане "днем електростанцій і днем мостів".

Нічого подібного ще не було (йдеться про майбутні удари — ред.). Відкрийте цю чортову (Ормузьку — ред.) протоку, ви, божевільні убл*дки, інакше будете жити в пеклі — просто дивіться! Слава Аллаху. Дональд Трамп Президент США

Пост Трампа

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп уже неодноразово говорив, що має намір закінчити війну проти Ірану протягом двох-трьох тижнів. При цьому давав зрозуміти, що може це зробити навіть без відкриття Ормузької протоки, оскільки США від неї не залежать.