"День электростанций и мостов". Трамп жестко пригрозил Ирану новыми бомбардировками

Президент США Дональд Трамп повысил уровень угроз в адрес Ирана, снова призвав страну к открытию Ормузского пролива.
Главные тезисы
- Дональд Трамп жестко пригрозил Ирану новыми бомбардировками, требуя открыть Ормузский пролив.
- Президент США уже неоднократно угрожал Ирану санкциями и военными действиями, устанавливая дедлайны для выполнения требований.
Трамп определил день новых бомбардировок Ирана
Об этом он сообщил в Truth Social.
В этот раз он намекнул, что во вторник будет бомбить в Иране электростанции и мосты, написав, что этот день станет "днем электростанций и днем мостов".
Напомним, что президент США Дональд Трамп уже не раз говорил, что намерен закончить войну против Ирана в течение двух-трех недель. При этом давал понять, что может это сделать даже без открытия Ормузского пролива, поскольку США от него не зависят.
