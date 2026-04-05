"День электростанций и мостов". Трамп жестко пригрозил Ирану новыми бомбардировками
Президент США Дональд Трамп повысил уровень угроз в адрес Ирана, снова призвав страну к открытию Ормузского пролива.

Главные тезисы

  • Дональд Трамп жестко пригрозил Ирану новыми бомбардировками, требуя открыть Ормузский пролив.
  • Президент США уже неоднократно угрожал Ирану санкциями и военными действиями, устанавливая дедлайны для выполнения требований.

Трамп определил день новых бомбардировок Ирана

Об этом он сообщил в Truth Social.

Заметим, что Трамп уже не раз угрожал Ирану, устанавливал дедлайны, но сегодня он решил высказаться в более грубой форме.

В этот раз он намекнул, что во вторник будет бомбить в Иране электростанции и мосты, написав, что этот день станет "днем электростанций и днем мостов".

Ничего подобного еще не было (речь идет о будущих ударах — ред.). Откройте этот чертов (Ормузский — ред.) пролив, вы, сумасшедшие убл*дки, иначе будете жить в аду — просто смотрите! Слава Аллаху.

Напомним, что президент США Дональд Трамп уже не раз говорил, что намерен закончить войну против Ирана в течение двух-трех недель. При этом давал понять, что может это сделать даже без открытия Ормузского пролива, поскольку США от него не зависят.

При этом параллельно он противоречит тем или иным выступлениям, призывая, чтобы Иран все же открыл пролив. К примеру, вчера 4 апреля он анонсировал в соцсетях, что снова дает Ирану 48 часов на открытие пролива. В противном случае страну ждет ад.

