"День электростанций и мостов". Трамп жестко пригрозил Ирану новыми бомбардировками

Трамп определил день новых бомбардировок Ирана

Об этом он сообщил в Truth Social.

Заметим, что Трамп уже не раз угрожал Ирану, устанавливал дедлайны, но сегодня он решил высказаться в более грубой форме.

В этот раз он намекнул, что во вторник будет бомбить в Иране электростанции и мосты, написав, что этот день станет "днем электростанций и днем мостов".

Ничего подобного еще не было (речь идет о будущих ударах — ред.). Откройте этот чертов (Ормузский — ред.) пролив, вы, сумасшедшие убл*дки, иначе будете жить в аду — просто смотрите! Слава Аллаху. Дональд Трамп Президент США

Пост Трампа

Напомним, что президент США Дональд Трамп уже не раз говорил, что намерен закончить войну против Ирана в течение двух-трех недель. При этом давал понять, что может это сделать даже без открытия Ормузского пролива, поскольку США от него не зависят.