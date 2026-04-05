Война на Ближнем Востоке. Лукашенко нагло заявил, что Трамп последовал его советам
Война на Ближнем Востоке. Лукашенко нагло заявил, что Трамп последовал его советам

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что американский лидер Дональд Трамп якобы учел его рекомендации по ситуации на Ближнем Востоке и начал постепенно дистанцироваться от конфликта вокруг Ирана.

Главные тезисы

  • Лукашенко заявил, что советовал США не вмешиваться в конфликт Израиля и Ирана на Ближнем Востоке.
  • Белорусский диктатор утверждает, что своими рекомендациями помог предотвратить потери среди американских военных.

Лукашенко нагло заявил, что советует Трампу

Об этом Лукашенко сказал во время открытия новой поликлиники в Минске. По его словам, во время предыдущих контактов он рекомендовал Вашингтону не вмешиваться в противостояние между Израилем и Ираном.

Американцы молодцы. Они начали делать то, что я Трампу посоветовал, — заявил белорусский диктатор.

Он утверждает, что призвал США разрешить Израилю самостоятельно действовать в противостоянии с Ираном и не втягиваться в войну во избежание потерь среди американских военных.

Лукашенко также заявил, что рост потерь среди американцев якобы повлиял на общественное мнение в США. По его словам, "две трети" населения не поддерживают участие в конфликте.

Гроб начали поступать в Америку, и общество возмутилось.

По словам Лукашенко, после этого "здравый смысл взял верх", и Трамп начал постепенно сворачивать участие США в эскалации. В то же время он упомянул заявления об ударах, контроле над объектами и нефтяной инфраструктуре, но подчеркнул, что, по его мнению, США в конце концов "вовремя спохватились".

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Лукашенко нагло объявил о подготовке "большого соглашения" с США
Лукашенко
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп "с нетерпением" ждет Лукашенко на заседании Совета мира
Donald Trump
Трамп
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Мы готовимся к войне — Лукашенко
Лукашенко готовит Беларусь к войне

