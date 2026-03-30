Трамп "с нетерпением" ждет Лукашенко на заседании Совета мира
Президент США Дональд Трамп анонсировал встречу с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко в рамках заседания Совета мира.

Главные тезисы

  • Дональд Трамп планирует встретиться с Александром Лукашенко на заседании Совета мира для обсуждения сотрудничества между США и Беларусью.
  • Благодаря усилиям Трампа и его спецпредставителя в Белоруссии более 500 политических заключенных были освобождены.

Трамп анонсировал встречу с Лукашенко

Об этом он сообщил в Truth Social.

На прошлой неделе мой спецпредставитель в Белоруссии Джон Коул после переговоров с президентом Александром Лукашенко добился освобождения еще 250 политических заключенных.

Дональд Трамп

По его словам, таким образом общее количество заключенных, которых Лукашенко освободил из-под стражи с мая прошлого года, превысило 500 человек.

Я хотел бы выразить свою искреннюю благодарность "Лукашенко — ред.) за это и с нетерпением жду следующего заседания Совета Мира вместе с ним.

