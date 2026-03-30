Трамп "с нетерпением" ждет Лукашенко на заседании Совета мира

Президент США Дональд Трамп анонсировал встречу с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко в рамках заседания Совета мира.

Об этом он сообщил в Truth Social.

На прошлой неделе мой спецпредставитель в Белоруссии Джон Коул после переговоров с президентом Александром Лукашенко добился освобождения еще 250 политических заключенных. Дональд Трамп Президент США

По его словам, таким образом общее количество заключенных, которых Лукашенко освободил из-под стражи с мая прошлого года, превысило 500 человек.