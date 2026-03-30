Трамп "із нетерпінням" чекає Лукашенка на засіданні Ради миру
Президент США Дональд Трамп анонсував зустріч з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком у рамках засідання Ради миру.

Головні тези:

  • Трамп планує зустрітися з Лукашенком на засіданні Ради миру.
  • У Білорусі звільнено понад 500 політичних в'язнів за підтримки Трампа.
  • Зустріч обговорить питання співпраці та подальшого розвитку відносин між США та Білоруссю.

Трамп анонсував зустріч з Лукашенком

Про це він повідомив у Truth Social.

Минулого тижня мій спецпредставник у Білорусі Джон Коул після переговорів з президентом Олександром Лукашенком домігся звільнення ще 250 політичних в'язнів.

Президент США

За його словами, таким чином, загальна кількість в'язнів, яких Лукашенко звільнив з-під варти з травня минулого року, перевищила 500 чоловік.

Я хотів би висловити свою найщирішу подяку "Лукашенку — ред.) за це і з нетерпінням чекаю на наступне засідання Ради Миру разом з ним.

