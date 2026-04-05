Війна на Близькому Сході. Лукашенко нахабно заявив, що Трамп послухався його порад

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що американський лідер Дональд Трамп нібито врахував його рекомендації щодо ситуації на Близькому Сході та почав поступово дистанціюватися від конфлікту навколо Ірану.
Головні тези:
- Лукашенко нахабно заявив, що Трамп послухав його порад щодо ситуації на Близькому Сході та почав дистанціюватися від конфлікту навколо Ірану.
- Білоруський диктатор стверджує, що радив США не втручатися у протистояння між Ізраїлем та Іраном, щоб уникнути втрат серед американських військових.
Лукашенко нахабно заявив, що радить Трампу
Про це Лукашенко сказав під час відкриття нової поліклініки в Мінську. За його словами, під час попередніх контактів він радив Вашингтону не втручатися у протистояння між Ізраїлем та Іраном.
Він стверджує, що закликав США дозволити Ізраїлю самостійно діяти у протистоянні з Іраном і не втягуватися у війну, щоб уникнути втрат серед американських військових.
Лукашенко також заявив, що зростання втрат серед американців нібито вплинуло на громадську думку у США. За його словами, "дві третини" населення не підтримують участь у конфлікті.
Труни почали надходити в Америку, і суспільство обурилося.
За словами Лукашенка, після цього "здоровий глузд узяв гору", і Трамп почав поступово згортати участь США в ескалації. Водночас він згадав заяви про удари, контроль над об’єктами та нафтову інфраструктуру, але наголосив, що, на його думку, США зрештою "вчасно схаменулися".
