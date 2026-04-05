Війна на Близькому Сході. Лукашенко нахабно заявив, що Трамп послухався його порад
Війна на Близькому Сході. Лукашенко нахабно заявив, що Трамп послухався його порад

Джерело:  online.ua

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що американський лідер Дональд Трамп нібито врахував його рекомендації щодо ситуації на Близькому Сході та почав поступово дистанціюватися від конфлікту навколо Ірану.

Головні тези:

  • Лукашенко нахабно заявив, що Трамп послухав його порад щодо ситуації на Близькому Сході та почав дистанціюватися від конфлікту навколо Ірану.
  • Білоруський диктатор стверджує, що радив США не втручатися у протистояння між Ізраїлем та Іраном, щоб уникнути втрат серед американських військових.

Лукашенко нахабно заявив, що радить Трампу

Про це Лукашенко сказав під час відкриття нової поліклініки в Мінську. За його словами, під час попередніх контактів він радив Вашингтону не втручатися у протистояння між Ізраїлем та Іраном.

Американці молодці. Вони почали робити те, що я Трампу порадив, — заявив білоруський диктатор.

Він стверджує, що закликав США дозволити Ізраїлю самостійно діяти у протистоянні з Іраном і не втягуватися у війну, щоб уникнути втрат серед американських військових.

Лукашенко також заявив, що зростання втрат серед американців нібито вплинуло на громадську думку у США. За його словами, "дві третини" населення не підтримують участь у конфлікті.

Труни почали надходити в Америку, і суспільство обурилося.

За словами Лукашенка, після цього "здоровий глузд узяв гору", і Трамп почав поступово згортати участь США в ескалації. Водночас він згадав заяви про удари, контроль над об’єктами та нафтову інфраструктуру, але наголосив, що, на його думку, США зрештою "вчасно схаменулися".

