Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що американський лідер Дональд Трамп нібито врахував його рекомендації щодо ситуації на Близькому Сході та почав поступово дистанціюватися від конфлікту навколо Ірану.

Про це Лукашенко сказав під час відкриття нової поліклініки в Мінську. За його словами, під час попередніх контактів він радив Вашингтону не втручатися у протистояння між Ізраїлем та Іраном.

Американці молодці. Вони почали робити те, що я Трампу порадив, — заявив білоруський диктатор.

Він стверджує, що закликав США дозволити Ізраїлю самостійно діяти у протистоянні з Іраном і не втягуватися у війну, щоб уникнути втрат серед американських військових.

Лукашенко також заявив, що зростання втрат серед американців нібито вплинуло на громадську думку у США. За його словами, "дві третини" населення не підтримують участь у конфлікті.

Труни почали надходити в Америку, і суспільство обурилося.

За словами Лукашенка, після цього "здоровий глузд узяв гору", і Трамп почав поступово згортати участь США в ескалації. Водночас він згадав заяви про удари, контроль над об’єктами та нафтову інфраструктуру, але наголосив, що, на його думку, США зрештою "вчасно схаменулися".