Трамп раскрыл детали спасения американского пилота со сбитого над Ираном F-15

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные спасли второго члена экипажа F-15E, сбитого над Ираном. По его словам, офицера нашли раненым, но сейчас он "цел и невредим".

"Мы его нашли!" — Трамп о спасении американского пилота в Иране

Об этом Трамп написал в соцсети Truth Social.

Мы его нашли! Дорогие соотечественники, в течение последних нескольких часов американские вооруженные силы провели одну из самых смелых поисково-спасательных операций в истории США, чтобы спасти одного из наших невероятных офицеров-членов экипажа, который, кстати, является достопочтенным полковником, и я с огромной радостью сообщаю вам. Дональд Трамп Президент США

По его словам, в миссии были задействованы десятки самолетов, а "главнокомандующий, министр обороны, глава Объединенного комитета начальников штабов и его собратья по оружию круглосуточно отслеживали его местонахождение".

По моему распоряжению американские вооруженные силы отправили десятки самолетов, вооруженных самым смертоносным оружием в мире, чтобы освободить его. Он получил ранение, но с ним все будет хорошо.

Трамп также сообщил, что накануне американские силы отдельно спасли еще одного члена экипажа того же самолета, но тогда это не разглашалось, чтобы не поставить под угрозу вторую операцию.

Это первый случай в истории военного дела, когда два американских пилота были спасены отдельно, глубоко на вражеской территории. Тот факт, что нам удалось провести обе эти операции, не потеряв ни одного американца и даже не имея раненых, лишь еще раз доказывает, что мы достигли полного господства и преимущества в воздухе над иранским небом.

Напомним, только за один день США потеряли два боевых самолета — F-15E над Ираном и A-10 в районе Кувейта. По данным СМИ, пилот A-10 успел катапультироваться и выжил, тогда как судьба второго члена экипажа F-15E некоторое время оставалась неизвестной. Во время поисково-спасательной операции два американских вертолета также подверглись обстрелу, однако смогли покинуть район.