Пентагон раскрыл боевые потери США в войне против Ирана

За пять недель войны против Ирана 13 американских военнослужащих погибли и более 360 получили ранения.
Главные тезисы
- За пять недель войны с Ираном 13 американских военных погибли, а более 360 получили ранения, согласно данным Пентагона.
- Основная часть раненых приходится на военнослужащих сухопутных сил, флота и воздушных сил, что подтверждает высокий интенсивность боевых действий.
США потеряли в Иране 13 военных в месяц
Об этом говорится в последних сообщениях Пентагона.
По состоянию на 3 апреля, по официальным данным Пентагона, в результате военной кампании против Ирана 365 американских военнослужащих получили ранения и 13 погибли.
Напомним, семь американских военных погибли в результате ударов Ирана по объектам США в регионе в первые дни войны. Еще шесть погибли на борту утраченного самолета-заправщика, этот инцидент называют несчастным случаем.
За последние сутки стало известно о первых случаях избиения Ираном американских самолетов — одного F-15 с двумя членами экипажа и A-10 Thunderbolt II с одним пилотом. Остается неизвестной судьба одного из членов экипажа F-15, другие спаслись и находятся в безопасности.
В первые дни кампании США потеряли три F-15 из-за ошибочного "дружеского огня" кувейтской ПВО, все члены экипажа тогда спаслись.
