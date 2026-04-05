Пентагон раскрыл боевые потери США в войне против Ирана

Источник:  The Wall Street Journal

За пять недель войны против Ирана 13 американских военнослужащих погибли и более 360 получили ранения.

  • За пять недель войны с Ираном 13 американских военных погибли, а более 360 получили ранения, согласно данным Пентагона.
  • Основная часть раненых приходится на военнослужащих сухопутных сил, флота и воздушных сил, что подтверждает высокий интенсивность боевых действий.

США потеряли в Иране 13 военных в месяц

Об этом говорится в последних сообщениях Пентагона.

По состоянию на 3 апреля, по официальным данным Пентагона, в результате военной кампании против Ирана 365 американских военнослужащих получили ранения и 13 погибли.

Две трети американцев — за то, чтобы быстрее всего сворачивать войну против Ирана

Наибольшую часть среди раненых составляют военные сухопутных сил (247), флота — 63, среди морпехов раненых — 19 человек, среди личного состава воздушных сил — 36.

Напомним, семь американских военных погибли в результате ударов Ирана по объектам США в регионе в первые дни войны. Еще шесть погибли на борту утраченного самолета-заправщика, этот инцидент называют несчастным случаем.

За последние сутки стало известно о первых случаях избиения Ираном американских самолетов — одного F-15 с двумя членами экипажа и A-10 Thunderbolt II с одним пилотом. Остается неизвестной судьба одного из членов экипажа F-15, другие спаслись и находятся в безопасности.

В первые дни кампании США потеряли три F-15 из-за ошибочного "дружеского огня" кувейтской ПВО, все члены экипажа тогда спаслись.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Иран похвастался сбитием истребителя США F-15
F-15
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
США и Израиль атакуют Иран гигантскими бункерными бомбами
бомба
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
США потеряли еще один самолет над Ормузским проливом — инсайдеры
самолет

