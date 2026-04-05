Пентагон розкрив бойові втрати США у війні проти Ірану
Категорія
Світ
Дата публікації

армія США
Read in English
Джерело:  The Wall Street Journal

За п’ять тижнів війни проти Ірану 13 американських військовослужбовців загинули і понад 360 отримали поранення.

Головні тези:

США втратили в Ірані 13 військових за місяць

Про це йдеться в останніх повідомленнях Пентагону.

Станом на 3 квітня, за офіційними даними Пентагону, внаслідок військової кампанії проти Ірану 365 американських військовослужбовців отримали поранення і 13 загинули.

Дві третини американців – за те, щоб найшвидше згортати війну проти Ірану

Найбільшу частку серед поранених складають військові сухопутних сил (247), флоту – 63, серед морпіхів поранених – 19 осіб, серед особового складу повітряних сил – 36.

Нагадаємо, семеро американських військових загинули внаслідок ударів Ірану по об’єктах США у регіоні в перші дні війни. Ще шестеро загинули на борту втраченого літака-заправника, цей інцидент називають нещасним випадком.

За останню добу стало відомо про перші випадки збиття Іраном американських літаків – одного F-15 з двома членами екіпажу та A-10 Thunderbolt II з одним пілотом. Залишається невідомою доля одного з членів екіпажу F-15, інші врятувались та перебувають у безпеці.

У перші дні кампанії США втратили три F-15 через помилковий "дружній вогонь" кувейтської ППО, усі члени екіпажу тоді врятувались.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Іран похвалився збиттям винищувача США F-15
F-15
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
США та Ізраїль атакують Іран велетенськими бункерними бомбами
бомба
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
США втратили ще один літак над Ормузькою протокою — інсайдери
літак

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?