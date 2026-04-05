Пентагон розкрив бойові втрати США у війні проти Ірану

За п’ять тижнів війни проти Ірану 13 американських військовослужбовців загинули і понад 360 отримали поранення.

США втратили в Ірані 13 військових за місяць

Про це йдеться в останніх повідомленнях Пентагону.

Станом на 3 квітня, за офіційними даними Пентагону, внаслідок військової кампанії проти Ірану 365 американських військовослужбовців отримали поранення і 13 загинули.

Найбільшу частку серед поранених складають військові сухопутних сил (247), флоту – 63, серед морпіхів поранених – 19 осіб, серед особового складу повітряних сил – 36.

Нагадаємо, семеро американських військових загинули внаслідок ударів Ірану по об’єктах США у регіоні в перші дні війни. Ще шестеро загинули на борту втраченого літака-заправника, цей інцидент називають нещасним випадком.

За останню добу стало відомо про перші випадки збиття Іраном американських літаків – одного F-15 з двома членами екіпажу та A-10 Thunderbolt II з одним пілотом. Залишається невідомою доля одного з членів екіпажу F-15, інші врятувались та перебувають у безпеці.

У перші дні кампанії США втратили три F-15 через помилковий "дружній вогонь" кувейтської ППО, усі члени екіпажу тоді врятувались.