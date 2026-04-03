Категорія
Події
Дата публікації

США втратили ще один літак над Ормузькою протокою — інсайдери

літак
Read in English
Джерело:  The New York Times

Американський штурмовик A-10 розбився над Ормузькою протокою. Це вже друга втрата американської авіації за 3 квітня.

Головні тези:

  • Втрата американського штурмовика A-10 над Ормузькою протокою стала другим випадком втрати авіації США за 3 квітня.
  • Проводяться пошуково-рятувальні операції для пілотів, що потрапили в авіакатастрофи над Ормузькою протокою та в Ірані.

США втратили ще один літак у війні проти Ірану

Про це пише New York Times із посиланням на неназваних американських чиновників.

Штурмовик упав поблизу Ормузької протоки приблизно в той самий час, коли над Іраном збили ще один літак американських Військово-повітряних сил F-15E.

Його пілота вдалося врятувати, однак деталей інциденту донині невідомо.

Нагадаємо, сьогодні Іран вперше з початку війни збив американський винищувач F-15 — члени екіпажу катапультувалися над іранською територією. Для їхнього пошуку й порятунку залучили спецпризначенців.

Одного з військових літака знайшли живим, пошуки другого тривають. Тим часом в Ірані цинічно оголосили винагороду тим, хто знайде американського пілота.

Тим часом у мережі з’явилося відео, на якому буцімто іранська поліція обстрілює два американські гелікоптери HH-60W Jolly Green II під час пошуків збитого літака F-15E сьогодні.

У той час як американські військові проводять пошуково-рятувальну операцію з пошуку члена екіпажу винищувача F-15E, збитого в Ірані 3 квітня, член екіпажу, який залишився, швидше за все, шукатиме місце, де можна сховатися, поки його не врятують, ймовірно, гелікоптером.

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
США та Ізраїль атакують Іран велетенськими бункерними бомбами
бомба

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?