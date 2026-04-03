США втратили ще один літак над Ормузькою протокою — інсайдери

Американський штурмовик A-10 розбився над Ормузькою протокою. Це вже друга втрата американської авіації за 3 квітня.
Головні тези:
- Втрата американського штурмовика A-10 над Ормузькою протокою стала другим випадком втрати авіації США за 3 квітня.
- Проводяться пошуково-рятувальні операції для пілотів, що потрапили в авіакатастрофи над Ормузькою протокою та в Ірані.
США втратили ще один літак у війні проти Ірану
Про це пише New York Times із посиланням на неназваних американських чиновників.
Штурмовик упав поблизу Ормузької протоки приблизно в той самий час, коли над Іраном збили ще один літак американських Військово-повітряних сил F-15E.
Його пілота вдалося врятувати, однак деталей інциденту донині невідомо.
Одного з військових літака знайшли живим, пошуки другого тривають. Тим часом в Ірані цинічно оголосили винагороду тим, хто знайде американського пілота.
Тим часом у мережі з’явилося відео, на якому буцімто іранська поліція обстрілює два американські гелікоптери HH-60W Jolly Green II під час пошуків збитого літака F-15E сьогодні.
У той час як американські військові проводять пошуково-рятувальну операцію з пошуку члена екіпажу винищувача F-15E, збитого в Ірані 3 квітня, член екіпажу, який залишився, швидше за все, шукатиме місце, де можна сховатися, поки його не врятують, ймовірно, гелікоптером.
