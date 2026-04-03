США втратили ще один літак над Ормузькою протокою — інсайдери

Американський штурмовик A-10 розбився над Ормузькою протокою. Це вже друга втрата американської авіації за 3 квітня.

Про це пише New York Times із посиланням на неназваних американських чиновників.

Штурмовик упав поблизу Ормузької протоки приблизно в той самий час, коли над Іраном збили ще один літак американських Військово-повітряних сил F-15E.

Його пілота вдалося врятувати, однак деталей інциденту донині невідомо.

Нагадаємо, сьогодні Іран вперше з початку війни збив американський винищувач F-15 — члени екіпажу катапультувалися над іранською територією. Для їхнього пошуку й порятунку залучили спецпризначенців.

Одного з військових літака знайшли живим, пошуки другого тривають. Тим часом в Ірані цинічно оголосили винагороду тим, хто знайде американського пілота.

Тим часом у мережі з’явилося відео, на якому буцімто іранська поліція обстрілює два американські гелікоптери HH-60W Jolly Green II під час пошуків збитого літака F-15E сьогодні.