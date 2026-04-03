США потеряли еще один самолет над Ормузским проливом — инсайдеры

Американский штурмовик A-10 разбился над Ормузским проливом. Это уже вторая потеря американской авиации за 3 апреля.
Главные тезисы
- Два инцидента с потерей американской авиации за один день над Ормузским проливом и в Иране вызвали широкий резонанс в мировых СМИ.
- Проводятся поисково-спасательные операции для пилотов, попавших в авиакатастрофы. Одного из пилотов уже удалось спасти.
США потеряли еще один самолет в войне против Ирана
Об этом пишет New York Times со ссылкой на неназванных американских чиновников.
Штурмовик упал вблизи Ормузского пролива примерно в то же время, когда над Ираном был сбит еще один самолет американских Военно-воздушных сил F-15E.
Его пилота удалось спасти, однако деталей инцидента до сих пор неизвестно.
Один из военных самолета был найден живым, поиски другого продолжаются. Тем временем в Иране цинично объявили вознаграждение тем, кто найдет американского пилота.
Между тем в сети появилось видео, на котором якобы иранская полиция обстреливает два американских вертолета HH-60W Jolly Green II во время поисков сбитого самолета F-15E сегодня.
В то время как американские военные проводят поисково-спасательную операцию по поиску члена экипажа истребителя F-15E, сбитого в Иране 3 апреля, оставшийся член экипажа, скорее всего, будет искать место, где можно спрятаться, пока его не спасут, вероятно, вертолетом.
