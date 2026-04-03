США потеряли еще один самолет над Ормузским проливом — инсайдеры

Американский штурмовик A-10 разбился над Ормузским проливом. Это уже вторая потеря американской авиации за 3 апреля.

Об этом пишет New York Times со ссылкой на неназванных американских чиновников.

Штурмовик упал вблизи Ормузского пролива примерно в то же время, когда над Ираном был сбит еще один самолет американских Военно-воздушных сил F-15E.

Его пилота удалось спасти, однако деталей инцидента до сих пор неизвестно.

Напомним, сегодня Иран впервые с начала войны сбил американский истребитель F-15 — члены экипажа катапультировались над иранской территорией. Для их поиска и спасения привлекли спецназовцев.

Один из военных самолета был найден живым, поиски другого продолжаются. Тем временем в Иране цинично объявили вознаграждение тем, кто найдет американского пилота.

Между тем в сети появилось видео, на котором якобы иранская полиция обстреливает два американских вертолета HH-60W Jolly Green II во время поисков сбитого самолета F-15E сегодня.